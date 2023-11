Basket: la Reyer Venezia non ingrana in EuroCup. Besiktas vittorioso a Istanbul

Quarta sconfitta su cinque impegni di EuroCup 2023-2024 per l’Umana Reyer Venezia. Il club allenato da Neven Spahija deve cedere a uno dei club più quotati dell’edizione, il Besiktas, per 74-68, e non basta uno dei migliori Marco Spissu dell’anno, da 15 punti e 4 assist, a far sorridere i lagunari. Per i turchi bella performance di squadra e Matthew Mitchell a quota 15.

Nel primo quarto è Needham a dare il là al 5-0 turco, cosa che costringe Spahija a fermare immediatamente il match con un timeout. Ne esce bene Casarin per Tessitori, ma la Reyer non c’è: Mitchell e Delgado fanno il bel tempo, Simms c’è, ma non può avere tutto per sé. Dopo 10′ è 25-16 con la tripla di Hammonds.

Il rientro dell’Umana parte da Wiltjer, prosegue da De Nicolao e procede ancora con il lungo che riesce a mettere nei guai la difesa avversaria. Ne approfittano in molti, a partire da Spissu che spedisce nella retina la tripla del 29-30. Di lì in avanti è punto a punto, con Mathews e Needham che insieme ad Arslan (Yigit, che non c’entra niente con il più celebre Ender) tiene a contatto il Beskitas. Ed è proprio Mitchell da tre a chiudere sul 40-42 la prima metà di gara.

Il terzo periodo vede Spissu dare ancora fondo alle energie proprie e di Venezia, tant’è che arriva il +7. Hammonds scuote il Besiktas, poi Needham inizia a ridare ossigeno ai compagni e, dal 43-49, arriva a far partire un parziale di 16-4 debordante, con Mathews che collabora: a 10′ dal termine è 61-54. La Reyer ci prova fino all’ultimo, ora con Brooks ora con Spissu, ma Needham e Tucker tengono in piedi i bianconeri e Mitchell chiude il 74-68.

BESIKTAS EMLAKJET ISTANBUL-UMANA REYER VENEZIA 74-68

BESIKTAS: Mitchell 15, Needham 13, Hammonds 13, Delgado 12, Mathews 11, Ugurlu 3, Arslan 2, Durmaz 2, Yigitoglu 2, Konan 1, Arna ne, Aksu ne. All. Alimpijevic

VENEZIA: Spissu 15, Wiltjer 10, Simms 9, Brown 8, Tessitori 8, De Nicolao 7, Brooks 4, Tucker 3, Casarin 2, O’Connell 2, Janelidze ne. All. Spahija

