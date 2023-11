Nardi-Fils, Next Gen Finals 2023: programma, orario, tv, streaming

La sesta edizione delle ATP Next Gen Finals si apre ufficialmente domani sul cemento indoor del King Abdullah Sports City di Jeddah (in Arabia Saudita) con il match tra Luca Nardi e Arthur Fils, primo incontro del round robin. L’azzurro ed il francese sono stati inseriti nel gruppo verde insieme all’altro italiano Flavio Cobolli e allo svizzero Dominic Stricker.

Sia per Nardi che per Fils si tratta di un esordio assoluto nella manifestazione riservata ai migliori tennisti Under 21 al mondo, in cui non vengono però assegnati punti ATP. Ricordiamo che si gioca con un regolamento anomalo e sperimentale a livello di punteggio (tre set su cinque, ma con quattro game ciascuno, tie-break sul 3 pari e No Ad) e non solo.

La sfida inaugurale delle Next Gen Finals 2023 a Jeddah tra Luca Nardi e Arthur Fils verrà trasmessa in diretta tv su Supertennis (in chiaro) e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile su supertennis.tv, SupertenniX, Sky Go, Now TV e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

PROGRAMMA NARDI-FILS ATP NEXT GEN FINALS 2023

Martedì 28 novembre

Ore 13.00 Luca Nardi (Italia)-Arthur Fils (Francia) – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it