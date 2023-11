Motomondiale, GP Valencia 2023: calendario, programma, orari. Guida tv Sky e TV8

Il momento è decisivo. Questo fine settimana andrà in scena il GP di Valencia, ultimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP che decreterà finalmente il vincitore della classifica piloti nella classe Regina.

Francesco Bagnaia, dopo la convincente vittoria nella gara lunga del Qatar, potrà contare su un vantaggio di 21 punti rispetto a Jorge Martin, che proprio a Lusail è rimasto tradito dalle gomme piazzandosi al decimo posto dopo la vittoria nella Sprint.

Ci sono tanti calcoli e molteplici combinazioni favorevoli a Pecco, il quale però non dovrà lasciarsi trasportare dall’aritmetica. Il trucco sarà correre due gare come tutte le altre, provando a regolare con i fatti il diretto avversario. Solo in questo modo potrà arrivare in tranquillità il secondo successo consecutivo nella rassegna iridata.

Corse d’ordinaria amministrazione invece nelle restanti due classi, dove già i giochi sono fatti. Juame Masià ha infatti vinto il Campionato di Moto3 la scorsa settimana, mentre Pedro Acosta è da due weekend leader del Mondiale di Moto2. Tutti i centauri coinvolti, ad ogni modo, vorranno fare bella figura per chiudere l’annata in bellezza.

IL GP di Valencia sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e su NOW. Sarà possibile seguire in chiaro su Tv8 (e Tv8.it) anche la diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint Race di MotoGP, oltre che la differita delle gare domenicali. OA Sport vi offrirà la diretta Live di ogni segmento della classe Regina, nonché le gare di Moto2 e Moto3.

GP VALENCIA 2023: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Venerdì 24 novembre

Ore 9.00-9.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 9.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

Sabato 25 novembre

Ore 8.40-9.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 9.25-9.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

Domenica 25 novembre

Ore 10.40, MotoGP, Warm Up

Ore 12.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 13.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 15.00, MotoGP, GRAN PREMIO

COME SEGUIRE IL GP DI VALENCIA IN TV

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno integralmente il GP di Valencia. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente la diretta delle qualifiche e della Sprint Race di MotoGP e la differita delle gare domenicali.

Diretta streaming: L’appuntamento di Valencia potrà essere interamente seguito sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NOW Tv. Infine ci sarà anche la diretta di qualifiche, Sprint Race di MotoGP e la differita delle gare disponibili sul sito internet TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 24 novembre

Nessuna trasmissione delle prove libere

Sabato 25 novembre

ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifica 1 – Diretta tv in chiaro.

ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifica 2 – Diretta tv in chiaro.

ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifica 1 – Diretta tv in chiaro.

ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifica 2 – Diretta tv in chiaro.

ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifica 1 – Diretta tv in chiaro.

ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifica 2 – Diretta tv in chiaro.

ore 15.00, MotoGP, Sprint, diretta – Diretta tv in chiaro.

Domenica 26 novembre

ore 14.00, Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

ore 15.20, Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

ore 17.00, MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro

