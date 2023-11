MotoGP su TV8, GP Valencia 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Domenica 26 novembre è il giorno in cui la settantacinquesima edizione del Motomondiale giungerà al proprio epilogo. MotoGP, Moto2 e Moto3 vivranno l’appuntamento conclusivo del 2023 nel circuito intitolato alla memoria di Ricardo Tormo, dove si disputerà l’ormai classico Gran Premio della Comunità Valenciana.

Poco importa se il titolo iridato è ancora in palio, oppure se è già stato assegnato matematicamente. Valencia è sempre emozionante. Adrenalinica se la lotta per il Mondiale è aperta, malinconica se invece tutto è deciso. Nel secondo caso, i tanti addii che inevitabilmente caratterizzano la fine di ogni stagione si prendono le luci della ribalta a discapito dell’esito dei GP.

Dopodiché, scoccata la mezzanotte, comincia già il futuro. Il lunedì di Valencia è abitualmente dedicato ai primi test dei piloti con i team e le moto del’annata ventura. Dinamica davvero affascinante. Però, per il 2024 c’è ancora tempo. Prima bisogna mettere il punto destinato a chiudere il racconto del 2023, il cui diario sta per essere apposto sugli scaffali della storia. Come assistere al Gran Premio della Comunità Valenciana in TV?

GP VALENCIA 2023 MOTOGP IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni gara del Gran Premio della Comunità Valenciana. Anche il canale sportivo-generalista Sky Sport Uno (201) seguirà la medesima programmazione.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, le gare di ogni categoria. Non è prevista alcuna copertura gratuita in chiaro del warm-up di Cheste.

STREAMING – L’evento iberico potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita delle gare sarà disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio della Comunità Valenciana, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

PALINSESTO DOMENICA 26 NOVEMBRE

Ore 14.00, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 15.20, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 17.00, MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Ore 10.40, MotoGP, Warm Up

Ore 12.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 13.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 15.00, MotoGP, GRAN PREMIO

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP

Le gare delle tre classi saranno riproposte in replica su Sky Sport MotoGP (208) ai seguenti orari della giornata di domenica 26 novembre.

MotoGP: ore 18.00, 21.00, 24.00 di domenica

Moto2: prima replica nella notte di lunedì (4.15)

Moto3: prima replica nella notte di lunedì (0.30)

Le repliche saranno peraltro trasmesse a ripetizione a partire dalla notte di lunedì 27 novembre

Foto: La Presse

Foto: Valerio Origo