MotoGP su TV8, GP Qatar 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Per la MotoGP, oggi è il giorno delle luci della ribalta. Nel senso più letterale del termine, perché il Gran Premio del Qatar è l’unico a disputarsi sotto i riflettori. L’autodromo di Lusail si è dotato di un impianto di illuminazione artificiale dal lontano 2008 e da allora è il solo a poter organizzare un evento in notturna.

Prepariamoci a una gara combattuta, perché l’ultima “fuga per la vittoria” risale al 2016. Da allora solo arrivi in volata, alcuni dei quali tiratissimi. Per esempio nel 2017 Viñales e Dovizioso furono separati sul traguardo da 461 millesimi; nel 2018 e nel 2019 Dovizioso e Marquez passarono sotto la bandiera a scacchi “distanziati” rispettivamente 27 e 23 millesimi! Non che il 2022 sia andato diversamente, Bastianini ha vinto precedendo di 0”346 Brad Binder.

In realtà, l’esito più eclatante è quello visto nel cosiddetto GP di Doha del 2021, organizzato per recuperare il cancellato GP d’Argentina. I primi dieci furono racchiusi in 5”382 e i primi quindici in 8”928. Autentiche gare di Moto3, corse però con i bolidi della MotoGP! Cosa accadrà nel 2023? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP di Qatar in TV.

GP QATAR 2023 MOTOGP IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni gara del Gran Premio di Qatar. Anche il canale sportivo-generalista Sky Sport Uno (201) seguirà la medesima programmazione.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, le gare di ogni categoria. Non è prevista alcuna copertura gratuita in chiaro del warm-up di Lusail.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita delle gare sarà disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Qatar, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

PALINSESSTO DOMENICA 19 NOVEMBRE

Ore 17.00, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 18.20, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 20.00, MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

DOMENICA 19 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 13.40, MotoGP, Warm Up

Ore 15.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 16.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 18.00, MotoGP, GRAN PREMIO

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP

Le gare delle tre classi saranno riproposte in replica su Sky Sport MotoGP (208) ai seguenti orari della giornata di domenica 19 novembre.

MotoGP: ore 21.00, 23.00 di domenica; 2.00, 3.30 di lunedì

Moto2: prima replica nella notte di lunedì (1.30)

Moto3: prima replica lunedì (6.00)

Le repliche saranno peraltro trasmesse a ripetizione da lunedì 20 novembre.

Foto: Valerio Origo