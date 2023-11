MotoGP su TV8, GP Malesia 2023: orari, programma in chiaro, diretta, differita gara

Il Motomondiale si appresta ad affrontare la giornata clou del Gran Premio di Malesia, terz’ultimo round della stagione 2023. Si annuncia una “levataccia” per chi non vuole perdersi l’ebbrezza della diretta, poiché la gara di MotoGP prenderà il via ben prima dell’alba italiana di domenica 12 novembre.

Nel 2022, Sepang fu cruciale per l’assegnazione di due titoli iridati. Non de jure, bensì de facto. Nella classe regina, Francesco Bagnaia ottenne la vittoria che gli diede l’abbrivio decisivo per spegnere qualsiasi residua velleità di Fabio Quartararo. Giunto in Malesia con 14 punti di vantaggio (e due gara da disputare), Pecco ripartì dalla penisola di Malacca con un rassicurante +23 e un solo GP da correre.

Fu però eclatante quanto accadde in Moto2. Ai Ogura gettò letteralmente alle ortiche il secondo posto, incaponendosi nel voler lottare per il successo con Tony Arbolino. In questo modo il giapponese cadde e, anziché procurarsi un “cuscinetto” su Augusto Fernandez in classifica generale, venne scavalcato dallo spagnolo. L’iberico chiuse poi i conti due settimane dopo. Cosa accadrà nel 2023? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP di Malesia in TV.

GP MALESIA 2023 MOTOGP IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni gara del Gran Premio di Malesia. Anche il canale sportivo-generalista Sky Sport Uno (201) seguirà la medesima programmazione.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, le gare di ogni categoria. Non è prevista alcuna copertura gratuita in chiaro del warm-up di Sepang.

STREAMING – L’evento malese potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita delle gare sarà disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Malesia, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

PALINSESTO DOMENICA 12 NOVEMBRE

Ore 11.15, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 12.30, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 14.15, MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

DOMENICA 12 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.40, MotoGP, Warm Up

Ore 5.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 6.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 8.00, MotoGP, GRAN PREMIO

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP

Le gare delle tre classi saranno riproposte in replica su Sky Sport MotoGP (208) ai seguenti orari della giornata di domenica 12 novembre.

MotoGP: ore 14.00, 17.00, 20.00, 22.00, 24.00

Moto2: ore 11.45, 19.00

Moto3: ore 11.00

Le repliche saranno peraltro trasmesse a ripetizione a partire dalla notte di lunedì 13 novembre.

Foto: Valerio Origo