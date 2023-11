MotoGP, Sanchini: "Bagnaia-Martin come Rossi-Lorenzo. Ultime tre piste favorevoli a..."

Siamo giunti al gran finale: tre gare al termine del Mondiale di MotoGP. Un’altra stagione entusiasmante: Francesco Bagnaia e Jorge Martin vanno a giocarsi il titolo al photofinish. Sull’argomento su Motors2U, rubrica che troviamo online su YouTube di OA Sport, è intervenuto il commentatore tecnico di Sky Mauro Sanchini. Andiamo a scoprire i passi salienti.

Tutto pronto allo sprint conclusivo: “Stiamo arrivando ad un finale palpitante perché siamo praticamente a pari punti e le gare stanno diventando ogni volta più belle. Era da tanto che non ne vedevamo una bella come l’ultima. Questi ultimi tre saranno ancora più tirati, magari vedendo anche qualche carenata. Ci possono essere altri piloti che si possono mettere in mezzo”.

Perché Bagnaia rischia di cedere il passo? “È quello che ha più da perdere, nonostante abbia qualche punto di vantaggio penso sia Pecco. Le moto sono identiche, ma è il pilota del team ufficiale, avendo così una responsabilità maggiore. Deve anche confermare il titolo già vinto. Per Martin se arriva il titolo è qualcosa in più, altrimenti va bene così”.

Però ci sono anche dei pro: “I vantaggi di Pecco sono soprattutto a livello di esperienza: sa come si vincono i Mondiali avendoli vinti già in Moto2 e MotoGP. Ha due piste su tre favorevoli, come Malesia e Qatar, dove deve fare la differenza ed arrivare davanti a Martin”.

Il momento del Mondiale, con la gran rimonta dell’iberico: “Adesso abbiamo tanti piloti forti e veloci, con tante moto che possono lottare per il Mondiale. Il livello è molto compatto, è normale che se vuoi fare la differenza rischi di cadere. Bagnaia è partito fortissimo, con un Martin che ha faticato. A Barcellona Pecco era talmente carico che voleva sia guadagnare punti che vincere, quella caduta ha smosso il suo avversario che è diventato incontenibile, mentre lui ha avuto difficoltà fisiche e poi è stato costretto ad amministrare, perdendo sicurezze”.

Un paragone di gran qualità: “Secondo me con caratteristiche differenti stiamo assistendo ad un finale di stagione simile a quello visto con Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Italiano contro spagnolo, moto più o meno alla pari. È bellissimo andare a guardare duelli che hanno fatto la storia del motociclismo che viviamo con la nuova generazione”.

Le prossime piste: “La Malesia per me è alla pari, entrambi sono molto veloci. In Qatar è avvantaggiato Pecco, mentre a Valencia se andiamo a giocarcela Martin potrebbe essere favorito”.

La differenza che possono fare le Sprint Race: “Credo di esser stato uno dei pochi favorevole già da tempo. In tanti erano contro perché quando arriva la novità è sempre difficile da capire o assimilare. Anche a livello di palinsesto sta funzionando, è bella, è diversa rispetto alla domenica. Esperimento che ha funzionato in pieno”.

L’INTERVISTA COMPLETA A MAURO SANCHINI

Foto: MotoGp.com