MotoGP, sabato di fuoco a Valencia. Martin va all-in, Bagnaia chiamato ad una reazione

Il weekend di Valencia entra definitivamente nel vivo quest’oggi con un sabato che potrebbe anche risultare decisivo per l’assegnazione del titolo in MotoGP. Francesco Bagnaia ha a disposizione infatti il primo vero match point della stagione per laurearsi Campione del Mondo 2023 già al termine della Sprint Race del Gran Premio della Comunità Valenciana.

Pecco, leader della generale con 21 punti di vantaggio su Jorge Martin, deve però guadagnare almeno 4 punti nella mini-gara del sabato (il +25 sarebbe sufficiente, grazie ad un maggior numero di GP vinti) per chiudere i conti oggi pomeriggio senza doversi giocare tutto nell’ultimo atto del campionato. L’impresa però si profila ardua, analizzando quanto avvenuto ieri nei primi turni del fine settimana iberico.

Il torinese della Ducati Factory non è andato forte per tutto il venerdì, restando fuori dalla top10 nelle pre-qualifiche e mancando quindi la qualificazione diretta in Q2. Il primo obiettivo di giornata per il pilota italiano sarà proprio quello di superare il taglio in Q1 (passano solo i migliori due), ma per farlo dovrà fare i conti con alcuni avversari quotati e potenzialmente veloci come le Yamaha ufficiali ed i ducatisti Enea Bastianini, Luca Marini e Alex Marquez.

Risalire la china e limitare i danni in qualifica consentirebbe al campione iridato in carica di tirare un piccolo sospiro di sollievo, con la prospettiva di poter gestire meglio entrambe le gare anche in relazione alle performance di Martinator. Quest’ultimo invece non può permettersi di fare calcoli e ha la necessità di spingere al massimo per andare a caccia della doppietta Sprint-GP, con l’obiettivo di mettere pressione al rivale in ottica Mondiale.

Il padrone di casa del Team Pramac non avrà però vita facile sin dalle qualifiche, perché hanno impressionato positivamente nelle prime libere Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez (all’ultimo weekend con la Honda) e Maverick Viñales (autore del nuovo record del circuito Ricardo Tormo) con l’Aprilia.

