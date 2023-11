F1, Charles Leclerc serio candidato alla pole ad Abu Dhabi, Norris ci prova

E’ partito l’ultimo weekend della stagione dei motori: il Mondiale di Formula 1 si conclude come di consueto ad Abu Dhabi per il classico appuntamento sulla pista di Yas Marina. Il venerdì di libere non è stato particolarmente chiarificatore dei valori in campo per la presenta massiccia di rookie nelle FP1 e per gli incidenti di Sainz e Hulkenberg in FP2.

Il favorito principale per la pole sembra essere Charles Leclerc: il ferrarista si è ben comportato nei minuti rimanenti della seconda sessione di libere, facendo subito un giro particolarmente competitivo con le gomme soft e dando buoni riscontri anche sul passo gara. Una Ferrari che è apparsa essere bilanciata su tutti i settori, difendendosi egregiamente anche nell’ultimo in cui si temeva una netta superiorità Red Bull. Una buona qualifica sarebbe importante per il Cavallino Rampante per mettersi nelle condizioni migliori possibili per un sorpasso nella classifica costruttori domenica in gara sulla Mercedes.

Red Bull che non starà sicuramente a vedere, con Max Verstappen apparso piuttosto competitivo nella sessione del venerdì, con tanto di scintille nella corsia dei box con le due Mercedes. Attenzione anche alle due McLaren che sembrano essersi messe alle spalle la disastrosa parentesi di Las Vegas.

Verstappen su questo tracciato viene da tre pole position consecutive ottenute nelle ultime tre edizioni, mentre Lewis Hamilton in carriera a Yas Marina ne ha centrate ben cinque. McLaren che ha ottenuto in due occasioni la partenza dal palo su questa pista, mentre una pole della Ferrari sarebbe la prima dopo 14 edizioni a secco.

Foto: Lapresse