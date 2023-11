MotoGP, Bastianini sente aria di declassamento e...si ritrova! Ma l'ombra di Martin resta ingombrante

Nei giorni scorsi in Spagna si è sparsa la voce che Ducati potesse decidere per un “ribaltone” nelle propria organizzazione interna, promuovendo Jorge Martin nel Factory Team a fianco di Francesco Bagnaia. L’ovvia conseguenza sarebbe stata un declassamento, se tale può essere definito, di Enea Bastianini nel Team Pramac.

Francamente, l’impressione è che di concreto ci sia poco. Certo, il madrileno sta facendo molto meglio del romagnolo, il quale dodici mesi orsono gli soffiò la sella nella squadra interna di Borgo Panigale. Però come ha ricordato Carlo Pernat (manager della Bestia), esistono dei contratti firmati e la mossa di cui sopra significherebbe stracciare tutta una serie di accordi, pagando le relative penali.

Ducati peraltro non ha nessuna necessità di muoversi nel modo appena descritto. Martin, in Pramac, gode dello stesso trattamento di Bagnaia e Bastianini. La Desmosedici è la medesima, solo dipinta in maniera differente. Dunque, perché complicarsi la vita? La sensazione è che la voce proveniente dal Paese iberico sia una mossa per infastidire collateralmente Pecco nella lotta iridata con Martinator, mettendogli un grillo in più nella tesa.

Vero o falso poco importa. Forse ferito nell’orgoglio, forse ritrovando sensazioni positive su un tracciato amico, forse finalmente entrato in sintonia con la GP23, Bastianini è tornato sé stesso all’improvviso. Prima fila in qualifica e quarto nella Sprint, dove ha palesemente “scortato” Bagnaia, evitando di attaccarlo nelle fasi finali della gara dimezzata.

Il riminese ha rinunciato al podio, sacrificandosi sull’altare del gioco di squadra. Certo sarebbe ironico se davvero la voce di uno scambio di ruoli Martin-Bastianini sia stata creata ad arte da qualche media spagnolo con l’intenzione di destabilizzare Pecco, tramutandosi invece in un boomerang in grado di rivitalizzare Enea, fornendo così a Francesco un validissimo alleato nella rincorsa al Mondiale…

Foto: Valerio Origo