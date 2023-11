MotoGP, Marco Bezzecchi: “Condizioni fisiche in miglioramento, voglio far bene come in Thailandia”

Marco Bezzecchi arriva a Sepang come terza forza del Mondiale MotoGP 2023: il riminese della Mooney VR46 ha accusato diversi problemi fisici nell’ultimo periodo tra cui la frattura della clavicola. Nonostante ciò ha continuato a lottare come un leone e ha colto un ottimo quarto posto in Thailandia, difendendo alla grande la posizione nella graduatoria dall’attacco di Brad Binder.

Queste le parole del pilota italiano in conferenza stampa prima del Gran Premio della Malesia, terzultimo appuntamento stagionale: “Le ultime gare sono state veramente difficili e impegnative per me perché le condizioni fisiche non erano delle migliori. È stato importante tornare a casa in queste due settimane, ho recuperato un po’ la migliore condizione con la spalla continuando ad allenarmi e riposandomi. Mi sento pronto prima di quest’ultima parte della stagione e devo dire che le mie condizioni mi sorprendono in positivo, sto abbastanza bene”.

Su come ha affrontato le ultime due settimane: “Non sono andato in moto in queste settimane, non ho voluto rischiare e ho pensato che era meglio riposarmi e arrivare al meglio a questo appuntamento perché so quanto sia impegnativa la MotoGP. Ancora non sono al 100%, appena metto la spalla sotto stress, il collo, la schiena e la spalla mi creano problemi. Quanto meno ho recuperato parzialmente e sono pronto a correre”.

Sulle ambizioni di questa gara e del finale di stagione: “In Thailandia ero estremamente veloce, ma in gara ho commesso un paio di piccoli errori che mi hanno fatto perdere tempo, ma ero molto costante nel ritmo. Credo che qui potrò cercare di ripetermi, anche se le condizioni meteo saranno un fattore perché saranno imprevedibili. È ancora possibile superare Pecco e Jorge, ma è difficilissimo perché loro sono velocissimi e io non sono al massimo della condizione“.

Foto: Live Photo Sport