MotoGp, Marc Marquez: “In sella alla Ducati nessuna scusa. Tanti vanno veloce, lo devo essere anche io”

In vista del 2024 Marc Marquez, che affronterà un cambio tecnico epocale passando dalla Honda alla Ducati, anche se non quella del team ufficiale in rosso (sarà infatti nel team Gresini), non vuole darsi alibi.

Impegnato nella fine del Mondiale 2023 della MotoGp, il pilota spagnolo, intervenuto davanti ai media ha detto: “Capisco che ci sia molta aspettativa per il test di Valencia. Perché è un cambio di marca e perché, in passato, si è generata aspettativa con altri piloti. Il mio lavoro è provare a scacciare via questa aspettativa”.

Poi ha specificato: “Nel test di Valencia dovrà adattarmi, andare man mano, perché ho trascorso molti anni correndo con lo stesso tipo di moto. Adattarmi al team. Il primo che ha domande sono io. Appena salirò sulla Ducati, sulla moto non ci saranno scuse. Ci sono diversi tipi di piloti che riescono ad andare veloci con questa moto. Dico veloci, perché di costanti ce ne sono solo due: Jorge Martin e Pecco Bagnaia. La costanza è quella che dà la possibilità di lottare per il campionato”.

Infine, come riporta Motorsport, Marc Marquez ha concluso la sua disamina dicendo: “Non mi porrò un obiettivo per l’anno prossimo prima di provare la moto. Prima voglio provarla, poi chiudere la pre-stagione e allora vedrò esattamente dove siamo. Sarebbe un enorme errore pormi un obiettivo chiaro”.

Foto: Photo LiveMedia//CordonPress