Moto3, a Sepang riparte la corsa al titolo con Masià davanti ma tantissimi inseguitori

Dopo una settimana di (meritato) riposo, il Motomondiale è pronto a tornare in scena. Siamo, infatti, ai nastri di partenza della seconda e ultima tripletta di questo inizio di autunno, quella che ci porterà alla consegna del titolo iridato. Tre gare, tre settimane, 75 punti totali in palio per andare a decidere tutto.

Se la MotoGP vede un duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, e la Moto2 ha già deciso che sarà Pedro Acosta il suo trionfatore, per quanto riguarda la classe più leggera è tutto ancora in bilico. I pretendenti al successo finale non mancano, anzi, sono almeno 4 e tutti distanziati per pochissimi punti. In poche parole ci attende un finale di campionato davvero vibrante.

Sepang, Lusail e Valencia. Queste saranno le tre tappe che ci faranno capire chi sarà il nuovo campione del mondo della Moto3. Si inizierà nel corso del prossimo weekend dall’attesissimo Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento della stagione. Un circuito che, com’è ben noto, unisce lunghi rettilinei (quindi giochi di scie fondamentali nella classe più leggera) a curvoni da percorrenza. La variabile del meteo (gli acquazzoni sono sempre dietro l’angolo) aggiungerà una ulteriore incognita ad un quadro davvero magnifico.

Come arriviamo a questo evento? In vetta troviamo Jaume Masià con 230 punti, quindi Ayumu Sasaki secondo a -17, terzo David Alonso a -25 a braccetto con Daniel Holgado, quindi è quinto (ma più staccato) Deniz Oncu a -39. Ogni settimana il trend cambia. Dopo i successi in India e Giappone tutto sembrava portare verso Masià che, tuttavia, nelle ultime tre uscite ha chiuso sesto, ottavo e quarto. La sensazione è che il pilota più performante al momento sia Alonso che, tuttavia, paga un inizio di stagione sottotono. Chi piazzerà il colpo a Sepang?

Foto: LaPresse