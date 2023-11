Moto2, GP Malesia 2023: tutto pronto a Sepang per la festa mondiale di Pedro Acosta

Secondo match point iridato in vista per Pedro Acosta, che ha ottime chance di chiudere i conti già questo weekend a Sepang laureandosi così Campione del Mondo Moto2 con due round di anticipo. Al predestinato spagnolo basterà concludere nelle prime quattro posizioni il Gran Premio della Malesia 2023 per poter festeggiare la certezza aritmetica del titolo a prescindere dai piazzamenti altrui.

In realtà lo ‘Squalo di Mazarrón’ rischia di vincere il campionato domenica anche con un risultato peggiore del 4° posto, nel caso in cui il suo unico avversario ancora in gioco Tony Arbolino non dovesse salire sul gradino più alto del podio. Con una eventuale seconda piazza dell’azzurro, Acosta conquisterebbe il titolo a Sepang giungendo al traguardo nella top9, mentre con una terza posizione del lombardo al pilota iberico basterebbe addirittura un 13° posto.

Arbolino di fatto è costretto a fare podio in Malesia per regalarsi una minima chance di trascinare la lotta mondiale almeno sino a Lusail, perché un piazzamento fuori dalla top3 consegnerebbe automaticamente al talento spagnolo del Team Red Bull KTM Ajo il secondo titolo della carriera nel Motomondiale (dopo quello da rookie in Moto3 nel 2021) in attesa del grande salto verso la MotoGP nel 2024 con GasGas Tech3.

Si preannuncia comunque una tre giorni interessante e abbastanza incerta per quanto riguarda la vittoria di tappa, con almeno 5-6 candidati importanti oltre ai due protagonisti della corsa all’iride. Occhi puntati sui portacolori del Team Asia, il thailandese Somkiat Chantra ed il giapponese Ai Ogura, sul britannico Jake Dixon e sugli spagnoli Fermin Aldeguer, Alonso Lopez e Aron Canet.

Credit: Valerio Origo