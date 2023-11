MotoGP, Luca Marini: “Grandissimo giro, ho visto che tutti avevano la dura davanti, io ho preferito la morbida”

Un super Luca Marini ha ottenuto la pole position al GP del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023 di MotoGP. Il pilota della Mooney VR46 nelle battute finali della Q2 ha segnato un crono di 1:51.762, precedendo un altro pazzesco centauro italiano, Fabio Di Giannantonio, secondo con +0.067, ed Alex Marquez, terzo con +0.136.

Una volta arrivato al parco chiuso, il fratello di Valentino Rossi ha commentato la sua prestazione: “Grandissimo giro, sono contento, mi sentivo molto bene; sinceramente per il passo gara sarà difficile, soprattutto per quanto riguarda la scelta delle gomme. Ho visto che tutti andavano con la hard davanti, io non mi sentivo bene e ho preferito la soft“.

Marini ha quindi proseguito parlando proprio delle gomme in vista della Sprint: “Fare la Pole è sempre bello, è bello essere il più veloce di tutti: adesso cerchiamo di fare un bel lavoro con i dati della FP2, ci tocca trovare decimi preziosi per il passo in vista delle due gare. Oggi per la Sprint sull’anteriore scelgo la morbida perché non mi spaventa l’usura, al posteriore la dura sembra averne di più. Ma faranno così tutti“.

Foto: LiveMedia//CordonPress