MotoGP, Jorge Martin: “Voglio vincere qui in Malesia per riscattarmi dopo la caduta del 2022”

Siamo al terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Sepang, in Malesia, i duellanti per il titolo iridato sono pronti per darsi battaglia. Francesco Bagnaia arriva all’appuntamento con 13 lunghezze di margine nei confronti di Jorge Martin. Un vantaggio non certo rassicurante per Pecco, che dovrà cercare di arrestare l’incedere del proprio avversario.

Lo spagnolo, in conferenza stampa, ha descritto il suo avvicinamento: “Dopo la Thailandia ero felicissimo, avevo vissuto un week end fantastico. Ho deciso di restare in Asia per non soffrire di nuovo il jet-lag. Questa settimana ho avuto troppo tempo per pensare, io preferisco correre gara consecutivamente. Vediamo come andrà qui“, le parole dell’iberico.

Un pensiero è andato anche all’epilogo della stagione scorsa, quando Martin cadde in una gara che avrebbe potuto vincere: “Mi manca la vittoria dell’anno scorso, potevo recuperare e poi sono caduto. Il nuovo asfalto potrebbe essere positivo. Vedremo la mia strategia in gara“, ha sottolineato il pilota della Ducati Pramac, in relazione anche agli interventi fatti sull’asfalto di Sepang.

Una riflessione sulla gestione della pressione psicologica: “La posta in palio è altissima, ma quando corri sei paradossalmente più rilassato e pensi alla gara“. A completamento, Martin ha anche commentato l’eventualità di un impegno da ufficiale al fianco di Bagnaia: “Se Ducati vorrà che entri nel team con la moto ufficiale sarò più che contento, ma altrimenti sarà fiero di continuare con Pramac“.

Foto: MotoGP.com Press