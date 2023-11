MotoGP, GP Malesia 2023: orari prove libere venerdì 10 novembre, programma, tv, streaming

Dopo un weekend di riposo si torna in pista domani a Sepang per le prove libere del Gran Premio della Malesia 2023, valido come terzultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Al via la volata finale per il titolo in MotoGP tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, separati da 13 punti in favore del torinese nella classifica generale.

Pecco, campione iridato in carica, ha un piccolo tesoretto da gestire ma dovrà necessariamente salire di colpi tra Sepang, Lusail e Valencia per respingere il furibondo tentativo di rimonta di uno scatenato Martinator. Lo spagnolo del Team Pramac ha infatti raggiunto un livello stellare ed è stabilmente in lizza per il podio o la vittoria in ogni Sprint e gara lunga.

Da non sottovalutare alcune variabili che potrebbero influenzare il duello mondiale già in Malesia, come l’alto rischio temporali e l’eventuale inserimento nelle posizioni che contano di outsider inattesi. Grande curiosità inoltre questo fine settimana per capire il rendimento di una wild card d’eccezione per Ducati Factory: il campione del mondo Superbike Alvaro Bautista.

Le prove libere del venerdì a Sepang verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (pre-qualifiche della MotoGP anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambi i turni della classe regina con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP MALESIA MOTOGP 2023

Venerdì 10 novembre

Ore 2.00 Prove libere 1 Moto3 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 2.50 Prove libere 1 Moto2 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 3.45 Prove libere 1 MotoGP a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 6.15 Prove libere 2 Moto3 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 7.05 Prove libere 2 Moto2 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 8.00 Prove MotoGP a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA PROVE LIBERE MOTOGP: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, mentre Sky Sport Uno manderà in onda tutte le sessioni tranne le varie FP1.

Diretta streaming: Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Credit: MotoGP.com Press