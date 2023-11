MotoGP, Johann Zarco: “Un terzo tempo sorprendente! Voglio il primo podio nella Sprint Race”

C’è una moto del team Ducati Pramac in prima fila, ma non è quella di Jorge Martin. Johann Zarco, infatti, ha conquistato la terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato spagnolo, intitolato a Ricardo Tormo, abbiamo vissuto due manche con grandi emozioni e colpi di scena, con diverse cadute che hanno portato a bandiere gialle.

La pole position porta la firma di Maverick Vinales che, con una Aprilia eccellente su questa pista, svetta con il tempo di 1:25.931 con 92 millesimi di vantaggio su un ritrovato Francesco Bagnaia, mentre è terzo proprio Johann Zarco a 213 che, sotto la bandiera a scacchi, è andato a beffare in extremis Jack Miller (+0.230), Brad Binder (+0.240) e Jorge Martin sesto a 251.

Al termine della Q2, il pilota francese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Finalmente! Non avevo ancora raggiunto la prima fila in questa stagione. Gli anni scorsi ci riuscivo con più facilità, quest’anno no. Con la seconda gomma ho iniziato con un 1:29.4, poi mi sono trovato le bandiere gialle e ho dovuto rallentare. L’ultimo tentativo l’ho fatto senza troppe speranze ma ho piazzato un 1:29.1 che mi ha catapultato in terza posizione. Sono davvero contento e pronto ad andare a caccia del primo podio nella Sprint Race. Vedremo come andranno le cose. Le gomme non sono un problema, quindi vedremo anche come andrà Jorge che parte in seconda fila ma sarà competitivo”.

A questo punto la classe regina si concentra in vista dell’attesissima Sprint Race di oggi pomeriggio (ore 15.00) che andrà a consegnare i primi 12 punti del fine settimana. Domani, invece, la gara domenicale scatterà alle ore 15.00.

Foto: MotoGP.com Press