A che ora la MotoGP oggi su TV8: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Valencia 2023

Posta in palio altissima e grande tensione inevitabilmente tra gli sfidanti per il titolo Francesco Bagnaia e Jorge Martin dopo il venerdì di Valencia nell’ambito del weekend del Gran Premio della Comunità Valenciana 2023, ultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Quest’oggi si fa davvero sul serio con le qualifiche e a seguire con la Sprint, che potrebbe anche risultare decisiva per la corsa all’iride.

Pecco ha infatti la possibilità di chiudere i conti aritmeticamente già oggi pomeriggio al termine della gara breve guadagnando almeno 4 punti su Martinator (distante adesso 21 lunghezze), anche se questo non sembra lo scenario più probabile. Il fine settimana dell’azzurro si è complicato ieri restando fuori dalla top10 nelle pre-qualifiche e dovendo quindi prendere parte stamattina al Q1.

Il torinese del Team Factory Ducati si giocherà uno degli ultimi due slot a disposizione per entrare in Q2 (garantendosi così un posto nelle prime quattro file per entrambe le gare del weekend), mentre il suo rivale per il campionato è uno dei favoriti principali per la pole position e per il successo nella Sprint Race insieme a Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Maverick Viñales.

Le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP al Ricardo Tormo verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni della top class con aggiornamenti in tempo reale.

