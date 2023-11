MotoGP, Joan Mir dichiarato “unfit” a Valencia, chiude in anticipo una stagione disastrosa

Si chiude nella maniera peggiore la già disastrosa stagione di Joan Mir. Dopo tanti mesi di difficoltà, infatti, il campione del mondo 2020 ha dovuto alzare bandiera bianca e non potrà proseguire nel suo fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023.

Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, il portacolori del team Honda Repsol si è reso protagonista di una rovinosa caduta nella prima sessione di prove libere di ieri, finendo nella ghiaia di curva 8. Un incidente che è costato a caro prezzo per il maiorchino. Dopo essere stato portato al centro medico del circuito, Mir è stato trasportato all’Ospedale di Valencia, dove sono stati effettuati esami accurati ed una TAC, che hanno escluso qualsiasi frattura.

Il pilota spagnolo lamentava però forti dolori al collo e, dopo aver saltato le pre-qualifiche di ieri pomeriggio, è stato dichiarato “unfit” dalla clinica mobile e, di conseguenza, è stato costretto a chiudere in anticipo la sua annata. Un’annata che, oggettivamente, è stata largamente negativa. Le difficoltà di ambientamento in sella alla Honda hanno fatto da apripista a una serie di cadute quasi da record.

Il ventiseienne nativo di Palma di Maiorca, infatti, ha totalizzato 13 cadute tra Sprint Race e gare domenicali e 9 manche saltate per infortuni assortiti. Miglior risultato? Un quinto posto in India, per il resto appena 26 punti complessivi. Davvero un 2023 da cancellare per il campione del mondo 2020 che, a questo punto, si rimbocca le maniche in vista dei test di fine stagione di martedì, sempre a Valencia.

