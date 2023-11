F1, George Russell precede le McLaren nella FP3 di Abu Dhabi, 5° Leclerc, ultimo Sainz

Un lanciatissimo George Russell ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Yas Marina abbiamo visto un turno (l’ultimo del campionato) impostato in maniera differente dai vari team. Quasi tutti hanno iniziato subito con le gomme soft per poi passare alla simulazione di passo gara. La Ferrari, invece, ha fatto il contrario, procedendo a lungo con le gomme medie, mettendo però a segno diversi giri interessanti e con velocità costante. In casa Red Bull, stranamente, tante difficoltà a trovare il giusto assetto, con la RB19 di Max Verstappen che è stata “rivoltata come un calzino” fino all’ultimo minuto del turno.

Il miglior tempo della mattinata sulla pista che si affaccia sul Golfo Persico porta la firma di George Russell (Mercedes) in 1:24.418 con un margine di 95 millesimi su Lando Norris (McLaren), mentre è terzo il suo compagno di scuderia Oscar Piastri a 392. Quarta posizione per il thailandese Alexander Albon (Williams) a 511, davanti a Charles Leclerc (Ferrari) quinto a 681.

Sesto tempo per Max Verstappen (Red Bull) a 735 millesimi, settimo per il francese Esteban Ocon (Alpine) a 776, quindi ottavo lo statunitense Logan Sargeant (Williams) a 787, nono il nipponico Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a 804, mentre chiude la top10 il cinese Guanyu Zhou (Alfa Romeo) a 840. Si ferma in 11a posizione Sergio Perez (Red Bull) a 841 millesimi, quindi 12° Lewis Hamilton (Mercedes) a 874 dal suo compagno di scuderia, mentre è 14° Fernando Alonso (Aston Martin) a 925. Solamente 20° ed ultimo Carlos Sainz (Ferrari) a 1.295 anche per colpa di un po’ di traffico nel suo ultimo tentativo.

A questo punto tutto è rimandato alle ore 15.00 italiane (le ore 17.00 locali) quando scatteranno le qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani che, invece, prenderà il via alle ore 14.00. Vedremo condizioni completamente differenti rispetto a questa FP3, con la sera di Yas Marina che prenderà il sopravvento e le temperature scenderanno drasticamente.

Foto: LPS DPPI