F1, a che ora la gara del 26 novembre: programma GP Abu Dhabi 2023, tv, streaming, guida Sky e TV8

Dopo aver messo in archivio la giornata odierna dedicata alle qualifiche, è già tempo di pensare a domani, quando vivremo il Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Yas Marina tutto è pronto per andare a chiudere il campionato.

Alle ore 14.00 italiane (le ore 16.00 sul Golfo Persico) vivremo l’ultima gara della stagione, con Max Verstappen che proverà a vincere la sua diciannovesima prova stagionale per andare a quota 54 totali e ritoccare nuovamente il libro dei record. In casa Ferrari, invece, si proverà a spezzare il tabù-Abu Dhabi, circuito sul quale non ha mai vinto.

Dall’esordio del 2009 (vittoria di Sebastian Vettel in Red Bull), infatti, la scuderia di Maranello ha conquistato solo qualche podio qua e là. Le ultime tre edizioni sono state vinte da Max Verstappen, con la celeberrima gara del 2021 e il suo rovente duello con Lewis Hamilton che è passato alla storia.

Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile la differita della gara alle ore 19.00. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2023 (orari italiani)

Domenica 26 novembre

Ore 14.00 Gran Premio di Abu Dhabi – diretta su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differita su TV8 alle 19.00

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: diretta su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differita su TV8 alle 19.00

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse