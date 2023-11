F1, orario qualifiche 18 novembre: programma GP Las Vegas 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Domani, sabato 18 novembre, nella prima mattinata italiana si terranno la terza sessione di prove libere e a seguire le qualifiche per il Gran Premio di Las Vegas 2023, valido come ventunesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo Strip Circuit sarà teatro dunque della sfida contro il cronometro per la pole position in vista di una gara potenzialmente molto spettacolare.

Tante incognite verso la fase clou del fine settimana, in primis per quanto riguarda le basse temperature della notte a Las Vegas. Il layout della pista dovrebbe favorire monoposto con un’ottima efficienza aerodinamica e spinte da una power-unit potente, quindi Red Bull dovrà probabilmente vedersela soprattutto con la Ferrari almeno sul giro secco in qualifica.

Max Verstappen resta il favorito principale per la pole, ma con poco margine sulle Rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz, oltre alla McLaren di un Lando Norris in grande forma. Da non sottovalutare inoltre la Red Bull di Sergio Perez, l’altra McLaren del rookie australiano Oscar Piastri, le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell e le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll.

Le qualifiche di Las Vegas verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now. TV8 manderà in onda le prove ufficiali in differita e in chiaro alle ore 11.45.

CALENDARIO QUALIFICHE GP LAS VEGAS F1 2023

Sabato 18 novembre

Ore 5.30 Prove libere 3 a Las Vegas (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 9.00 Qualifiche a Las Vegas (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA QUALIFICHE F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche di Las Vegas domani alle 11.45.

