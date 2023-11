MotoGP, il post enigmatico di Jorge Martin: “Giudicate voi…”

“Giudicate voi, noi ci vediamo a Valencia”. Con queste parole Jorge Martin ha salutato il tracciato di Lusail e ha chiuso il suo fine settimana del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Un weekend che era partito decisamente bene per lo spagnolo che, vincendo la Sprint Race, si era portato a sole 7 lunghezze da Francesco Bagnaia.

Un fine settimana che, tuttavia, si è concluso con enorme amaro in bocca per il portacolori del team Ducati Pramac. Il decimo posto nella gara lunga ha riportato a -21 il nativo di Madrid nella corsa al titolo rispetto a “Pecco” con la questione legata alla sua gomma posteriore che ha fatto notizia e le polemiche non sono certo mancate.

Secondo “Martinator”, infatti, nella gara domenicale la sua gomma posteriore non aveva prestazione. Sostanzialmente quello che era accaduto sabato a Bagnaia. Ma, nel caso dello spagnolo, un decimo posto fa ben più differenza rispetto al quinto nella Sprint del campione del mondo. Proprio per quel motivo è arrivato quel messaggio sui canali sociale di Jorge Martin? Un attacco diretto alla Michelin per avergli dato un prodotto non ottimale nel momento clou dell’anno?

Oppure c’è dell’altro. Secondo alcuni organi di stampa, infatti, quel messaggio “Giudicate voi”, potrebbe essere rivolto addirittura alla Ducati. “Rea” secondo i più maliziosi, di avere fornito una gomma non perfetta al suo pilota, per spianare la strada a quello del team ufficiale. Eccesso di dietrologia? Probabilmente sì, ma il messaggio era forte e chiaro. Lo spagnolo non ha proprio mandato giù quanto accaduto a Lusail. Cercherà il riscatto a Valencia oppure solo sui social?

