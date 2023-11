MotoGP, le trattative tra Aldeguer e il team Mooney VR46 rallentano e Fabio Di Giannantonio si avvicina...

Fabio Di Giannantonio attualmente è un pilota disoccupato. Inutile girarci attorno. Il romano, infatti, non ha tra le mani un contratto in vista della prossima stagione. Ma, se fino a metà campionato questo aspetto non avrebbe fatto particolare notizia, dato che il classe 1998 in un anno e mezzo non aveva conquistato risultati di prestigio (se non la pole position del Mugello del 2022), ora sì. Lo fa eccome.

Il portacolori del team Ducati Gresini, infatti, sta vivendo una seconda parte di Mondiale MotoGP 2023 davvero eccellente. Quarto nella gara lunga del Gran Premio di Indonesia, terzo a Phillip Island, quindi addirittura secondo nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar di sabato scorso, prima della splendida vittoria nella notte di Lusail dopo aver battagliato con Pecco Bagnaia.

Un percorso di crescita prorompente, arrivato praticamente di pari passo con l’ufficialità che il team Ducati Gresini non aveva intenzione di rinnovare il suo contratto, facendo posto a Marc Marquez. Quasi come fosse scattato qualcosa nella mente di “Diggia” che, liberato dalle pressioni, poteva finalmente dimostrare il suo reale valore. Cosa che ha fatto, e sta facendo, a ripetizione.

Ora, però, rimane il grande problema della moto per il 2024. Le occasioni sono poche, pochissime e il tempo stringe. Rimane libera (almeno sulla carta) la Honda del team Repsol che, a breve dovrebbe finire tra le mani di Luca Marini, per cui l’unica chance possibile rimane la Ducati del team Mooney VR46, quella lasciata libera proprio da “Maro”. Fino a qualche ora fa sembrava che anche questa occasione fosse preclusa, ma ora gli scenari sembrano cambiare in maniera importante.

Secondo quanto emergeva dal paddock di Lusail, infatti, il team Mooney VR46 sembrava avere in mano Fermin Aldeguer (reduce dalla terza vittoria di fila in Moto2) perchè l’idea era di inserire un pilota giovane e da far crescere. Ma, leggendo quanto riportato da Crash.net, le trattative si sarebbero complicate.

Il nero su bianco che veniva descritto come dietro l’angolo, così evidentemente non era e, di conseguenza, la candidatura di Fabio Di Giannantonio è tornata a farsi concreta. Il pilota romano ha ampiamente dimostrato di valere categoria e moto e proverà a ribadirlo anche a Valencia nel prossimo weekend, il momento in cui, probabilmente, arriverà la stretta di mano decisiva. Il team di Valentino Rossi deciderà di farla con Aldeguer o “Diggia”?

