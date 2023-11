Rally, sorpresa Kalle Rovanpera: nel 2024 correrà solamente alcune gare!

Nemmeno il tempo di mandare in archivio il Mondiale rally 2023 che arriva la prima grandissima notizia verso il 2024: Kalle Rovanpera ha rinnovato il proprio contratto con Toyota Racing, con un accordo pluriennale, ma non correrà più come pilota titolare dalla prossima stagione.

Il due-volte campione del mondo, infatti, ha scelto di non disputare l’intero campionato, che scatterà come sempre con il Rally di Monte-Carlo (25-28 gennaio) e si concluderà con la tappa nipponica (21-24 novembre) ma solo ad alcune gare che, come annunciato, saranno decise solamente nel corso dell’annata. A questo punto per il team saranno Elfyn Evans e Takamoto Katsuta a correre per il titolo.

La decisione del fuoriclasse scandinavo è di quelle che fanno “rumore”. Da una parte, infatti, Toyota non avrà il proprio pilota numero 1 per puntare al titolo, dall’altra il Mondiale WRC dovrà salutare il secondo campionato del mondo nel breve volgere di pochi anni, come accaduto con la leggenda francese Sebastien Ogier.

Le parole di Kalle Rovanpera: “L’anno prossimo sarà diverso per me e Jonne Halttunen. Vedremo un po’ di cambiamenti. Sarà interessante, correremo metà della stagione e dietro questa scelta ci sono un po’ di ragioni. Quella più grande è legata al fatto che ormai corriamo nei rally da tanto tempo e abbiamo semplicemente avvertito che fosse un buon momento per prenderci una pausa per ricaricare le batterie e avere più tempo per noi, avendo in futuro più energia per gli anni a venire”.

Il finlandese prosegue nel suo racconto: “Chiaramente siamo molto giovani e non siamo nei rally da tanto tempo nel WRC, ma vengo da tanti anni in cui ho corso intere stagioni anche nelle categorie minori e quando sei giovane e la maggior parte del tempo spendi tempo nei rally, questo tempo ti sembra enorme. Dunque è un buon momento per staccare un po’ la spina e riposare. Questa stagione ci ha richiesto tanta energia, dunque questa è ala ragione principale. Siamo in viaggio per tutto il mondo e lo siamo per la maggior parte del tempo. E quando stai lottando per i titoli e le vittorie tutte le volte, mentalmente sei nella modalità competizione tutto l’anno e questo richiede un grande sforzo e grande forza per farlo”.

Una scelta solo momentanea, secondo le parole del classe 2000: “Il mio contratto con Toyota è pluriennale, dunque di sicuro sarò part time solo nel 2024, per poi tornare a lottare per i titoli dal 2025 e farlo a tempo pieno”.

Foto: LPS Nikos Katikis