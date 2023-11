MotoGP, il corpo a corpo tra Bagnaia e Martin: spallata e sorpasso all’esterno. Forte valenza mentale

Il segnale andava dato. Nel GP della Malesia, terzultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP, Francesco Bagnaia si è confermato sul podio. Pecco è giunto terzo nella giornata straordinaria di Enea Bastianini, tornato a ruggire come l’anno scorso, precedendo Alex Marquez e per l’appunto il piemontese, leader della classifica generale. A proposito di classifica, ha un peso specifico importante questo piazzamento nell’economia del campionato.

Il riferimento è al duello del quarto giro tra Bagnaia e Jorge Martin. L’iberico (quarto al traguardo), in grande ascesa nella seconda parte di questo Mondiale, aveva guadagnato punti importanti nella Sprint Race di ieri e si presentava al via con soli 11 punti di distacco dalla vetta occupata da Pecco. Fin dalla partenza, si è compreso che il pilota con il n.1 non avesse nessuna intenzione di farsi passare dall’iberico.

Non è un caso che entrambi, alla staccata di curva-1, siano andati leggermente lunghi nel tentativo di entrare l’uno davanti all’altro. Ce l’ha fatta il centauro italiano che, anche per la lotta con Jorge, ha perso un po’ di tempo rispetto a Bastianini e Marquez, andati in fuga. Nel quarto giro poi la risposta ancora più decisa è arrivata.

Martin ha tentato di entrare all’interno nel t-3, ma in uscita Bagnaia gli ha chiuso in maniera decisa la porta in faccia, costringendo anche lo spagnolo ad allargare la propria traiettoria. Nel giro successivo, il pilota della Ducati Pramac ha forzato l’entrata alla staccata del tornantino, ma Pecco ha tenuto botta e all’esterno gli ha fatto capire che oggi non c’era niente da fare.

Come confermato dallo stesso ducatista ai microfoni di Sky Sport: “Certe manovre bisogna farle, contano mentalmente“. Necessario dare anche un segnale al rivale che oggi si finiva dietro. Oltre a ciò, probabilmente anche la gomma anteriore di Martin, nei continui tentativi di sorpasso si è molto scaldata e l’ha portato ad alzare i suoi tempi. Alla fine della fiera, Bagnaia lascia la Malesia con +14 in classifica e in vista del Qatar è un ottimo viatico.

Foto: MotoGP.com Press