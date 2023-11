MotoGP, Gino Borsoi sull’arrivo di Marc Marquez in Ducati: “Sarà davanti da subito”

Non manca la curiosità, pensando all’anno venturo, su quello che farà Marc Marquez con il Team Gresini Ducati. Il pilota spagnolo, dopo undici anni di sodalizio, ha deciso di lasciare la Honda e di accettare una nuova sfida: correre con una squadra non ufficiale, ma dotata di una moto più competitiva di quella della scuderia giapponese. Sarà al fianco del fratello Alex e l’obiettivo sarà quello di tornare ad assaporare vecchie sensazioni.

Ci si chiede: che cosa farà Marc in questo nuovo team? A detta di molti, c’è la possibilità che sia tra i primi e lotti per il titolo. A esporsi in questo senso, è stato il Team Manager di Ducati Pramac, Gino Borsoi: “Credo che Dall’Igna abbia già detto qualcosa al riguardo. È interessante, ma può anche essere un arrivo problematico per l’equilibrio della ‘fauna’ Ducati“, le sue parole a Motorsport.com.

“Ci sono già molti piloti veloci nel marchio, ora ne arriverà un altro che sarà lì davanti dal primo minuto. Sicuramente aiuterà ad alzare il livello, ma può anche essere un altro pilota che toglierà risultati al team factory e a noi, a Pramac. Quindi se quello che stiamo già facendo può essere quello che piace a loro (Ducati), ma non del tutto, una terza squadra… no. Una quarta squadra, perché non dobbiamo dimenticare Marco Bezzecchi e Luca Marini che stanno facendo molto bene con la VR46, che entreranno nell’equazione, quindi sarà più difficile per loro“, ha sottolineato Borsoi.

Per questo, l’arrivo di Marquez potrebbe andare a scombinare le carte e ci sono anche degli aspetti positivi: “Ben venga se ci aiuta tutti a migliorare, dobbiamo guardare la cosa come una sfida, non come un problema. Il problema sarà se arriveremo a fine stagione a giocarci il campionato con lui, allora avremo un problema (ride ndr). Fino ad allora credo che possa aiutarci a migliorare“,

Foto: LiveMedia//CordonPress