MotoGP, Francesco Bagnaia: “Voglio vincere il Mondiale con la Sprint, 21 punti non sono tanti”

Ci siamo. Nella conferenza stampa dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP, a Valencia (Spagna), Francesco Bagnaia si presenta con 21 punti di vantaggio sul Jorge Martin. I riscontri dell’ultimo GP del Qatar hanno permesso a Pecco di arrivare a questo week end in una condizione di classifica simile a quella dell’anno passato, quando il suo margine su Fabio Quartararo e di 23 lunghezze.

“Ho due punti in meno rispetto all’anno scorso qui a Valencia, ma questo non cambia la situazione, sarà molto importante avere subito un buon feeling nelle Libere 1 e chiudere le pre-qualifiche nella top ten. La pista è stata riasfaltata, questo ci aiuterà“, ha dichiarato Bagnaia. “Vedrò cosa fare in pista, sabato attaccherò per provare a vincere la Sprint. Proverò a chiudere il Mondiale sabato, ma se ci dovessero essere troppi rischi da correre, allora ci proverò domenica. Siamo messi meglio rispetto a Martin, ma 21 punti non sono sufficienti per restare tranquilli“, ha sottolineato il campione del mondo in carica.

“Sarebbe incredibile riuscire a vincere due Mondiali consecutivi, ma ci penserò più avanti se dovesse succedere, per adesso voglio solo concentrarmi sul lavoro in pista. Sarà importante avere Valentino (Rossi ndr.) qui a Valencia, lui ha vissuto tante situazioni simili, averlo accanto al box sarebbe un bonus alle mie competenze“, ha rivelato Pecco.

“Devo migliorare il sabato. All’inizio della stagione ero competitivo nella Sprint, ma poi Martin ha capito cosa fare. Negli ultimi GP ho avuto qualche problema nelle gare Sprint. Pensavo di poter andare forte sabato in Qatar, ma ho avuto un problema con il grip al posteriore. In realtà devo migliorare anche il venerdì, ho margini di miglioramento, devo tenerlo in considerazione anche per il futuro, ho fatto diversi errori, anche in gara“, le sottolineature del centauro nostrano.

A conclusione, alcuni riferimenti storici: “Non penso all’episodio di Rossi qui a Valencia nel 2006, non mi tocca, è successo in passato e ogni situazione è diversa. Valentino è caduto in gara e Hayden ha vinto, potrebbe verificarsi di nuovo questo week end, ma io sono qui per non replicare quella situazione. Cercherò di restare calmo“.

Foto: LiveMedia//CordonPress