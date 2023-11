MotoGP, Francesco Bagnaia: “Un sogno vincere Mondiale e gara. Barcellona ha influito sulla stagione”

CAMPIONE DEL MONDO! Francesco Bagnaia ha chiuso in bellezza il GP di Valencia, ultimo atto della stagione di MotoGP. Il pilota torinese ha infatti vinto la gara conquistando per la seconda volta consecutiva il titolo del mondo nella classe regina, a cui si aggiunge anche la vittoria in Moto2 del 2018.

Una vittoria cercata, voluta, desiderata e sofferta, arrivata aritmeticamente con l’uscita di scena del diretto rivale Jorge Martin, caduto dopo aver condotto una gara alla disperata rimonta sfociata con un impatto con Marc Marquez. Un fatto che ha poi concesso al ducatista di guidare senza alcuna pressione, tagliando il traguardo per primo approfittando anche della scivolata di Jack Miller, leader fino a nove giri dalla fine.

Dopo i festeggiamenti del caso con un il suo team, il centauro ha raccontato a caldo le sue sensazioni, non nascondendo ovviamente la gioia: “È davvero un sogno – ha detto Bagnaia -, purtroppo ultimamente il sabato ci fa penare sempre ma la domenica poi siamo i più forti; è stata una grande stagione, purtroppo quanto successo a Barcellona ha influito sui risultati successivi“.

Pecco ha poi svelato di aver realizzato oggi uno dei suoi più grandi desideri: “Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo contemporaneamente anche la gara: è fantastico“.

Successivamente il piemontese ha fatto visita negli studi di Sky Sport, concedendosi una brave chiacchierata: “Ieri la media ci ha portato in una situazione difficile, ma ci ha aiutati perché oggi sapevamo già come comportarci. In realtà ho mentito: non ho dormito molto questa notte, ma va bene uguale. Anche se devo dire che questa volta ero più tranquillo. Lo scorso anno eravamo in una situazione migliore, ma avevo grande pressione e stavo male. In tutto questo weekend sono stato più pronto perché sapevo che la domenica siamo più forti;anche oggi son partito bene, mi son messo davanti ed ho allungato un po’, poi ho fatto passare gli altri perché sentivo troppa pressione nei pneumatici. Mi sono spaventato solo alla fine perché sentivo freddo alla moto e avevo paura per la dura davanti“.

Bagnaia ha poi confidato di non aver capito del fuori pista di Martin: “Non l’ho visto out, pensavo fosse quarto. Infatti durante la gara pensavo: se cado, lui vince. A lui è successo quello che è capitato anche me in Qatar, quando vieni risucchiato dalla scia non puoi farci niente. Più che altro abbiamo rischiato grosso perché se mi prendeva più dentro mi lanciava. Lui doveva spingere forte, era dura”.

In ultimo Pecco ha parlato di Barcellona, gara che ha segnato profondamente la sua stagione: “Mi ha rallentato, soprattutto all’inizio. A Misano sono tornato e ho fatto una gara in una condizione dura perché non riuscivo a muovere il ginocchio, alla fine ho perso solo 14 punti. Ma ogni volta che dovevo fare il time attack non riuscivo a spingere. Essere stati molto competitivi la domenica ci ha aiutato anche quando è mancata l’esplosività nella Sprint. Non vincere per me sarebbe stato un fallimento, soprattutto dopo la stagione che abbiamo fatto, sono arrivato anche sotto nella sprint di Mandalika dove Martin è andato in testa. Il sabato lo abbiamo lasciato, ma la domenica siamo stati sempre più forti. Lo meritavamo noi, sono felicissimo“.

Foto: LaPresse