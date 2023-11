Bagnaia eguaglia Umberto Masetti: solo Agostini e Rossi hanno vinto più Mondiali tra 500 e MotoGP

Francesco Bagnaia ce l’ha fatta. Tanta la tensione nel GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Pecco ha vinto quest’ultimo round e si è preso il suo secondo titolo iridato in top class, guidando in maniera molto attenta ed estremamente veloce. Un successo sul circuito Ricardo Tormo davanti a Fabio Di Giannantonio e a Johann Zarco.

Jorge Martin non è riuscito nell’impresa di ribaltare il quadro. Lo spagnolo non ha tenuto dal punto di vista mentale, sbagliando prima alla staccata di curva-1 nel secondo giro, rischiando di tamponare Pecco, e poi venendo a contatto con Marc Marquez in curva-4 nel quinto giro e causando il ritiro di entrambi.

Con questo risultato Bagnaia eguaglia Umberto Masetti nella particolare classifica dei piloti che hanno ottenuto più titoli nella classe regina del Motomondiale. Il piemontese è salito a quota due ed è il terzo di questa particolare classifica, preceduto dai mitici Giacomo Agostini (8 titoli) e Valentino Rossi (7 titoli). Vedremo se il ducatista saprà replicare.

CLASSIFICA ITALIANI PLURIVINCITORI NELLA CLASSE REGINA

Giacomo Agostini 8 volte: 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975

Valentino Rossi: 7 volte: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009

Francesco Bagnaia 2 volte: 2022, 2023.

Umberto Masetti 2 volte: 1950, 1952

Libero Liberati 1 volta: 1957

Marco Lucchinelli 1 volta: 1981

Franco Uncini 1 volta: 1982

