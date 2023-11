MotoGP, Davide Tardozzi: “Complimenti a Di Giannantonio per la vittoria, Pecco ha corso da campione”

C’è grande voglia di sorridere all’interno del team Ducati Factory al termine del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Lusail infatti Fabio Di Giannantonio ha vinto la gara davanti a Francesco Bagnaia, quindi terzo Luca Marini che si difende da Maverick Vinales.

Si ferma in decima posizione un deluso Jorge Martin in crisi nera con le gomme e ora a -21 in classifica generale dal campione del mondo. Un passo falso quanto mai pesante per il pilota del team Ducati Pramac che, dall’altra parte, consegna quasi il secondo titolo consecutivo a “Pecco”.

Il commento del team principal di Ducati Factory, Davide Tardozzi, parte però dal vincitore della gara: “Grande Diggia! Davvero una vittoria eccezionale per lui. La numero uno della sua carriera, netta e meritatissima, abile a mettere a segno tempi eccellenti”. (Fonte: SkySport).

Dal primo al traguardo, al secondo: “Pecco ha corso da campione quale è. Quel rischio di tamponamento su Di Giannantonio in curva 1 ci poteva stare, dato che voleva vincere. Il secondo posto, tuttavia, è un ottimo risultato che permette di allungare parecchio in classifica generale”.

Ultima battuta sulla questione legata alla dicitura “Mapping 08” apparso sul cupolino di Di Giannantonio prima dell’attacco su Bagnaia. Molti hanno pensato che fosse un messaggio nemmeno troppo cifrato del team Factory per far evitare il sorpasso al pilota romano. Tardozzi è secco: “Noi su quello non c’entriamo nulla. Sono messaggi che manda il team Gresini ai propri piloti e su cui noi, ovviamente, non abbiamo voce in capitolo. Voglio che sia ben chiaro”.

Foto: MotoGP.com Press