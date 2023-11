MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia poco fortunato nel time-attack, ma ha un gran passo gara”

Calato il sipario sulla prima giornata di prove libere del GP della Malesia di MotoGP, terzultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Sepang, il migliore delle “Pre-qualifiche” è stato Alex Marquez. Velocissimo il fratellino di Marc sulla Ducati Gresini a precedere lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) e l’australiano Jack Miller (KTM).

Per Francesco Bagnaia un ottavo tempo, sufficiente per entrare nella Q2. Pecco ha mostrato una buona velocità con benzina nel serbatoio, mentre nel time-attack non è riuscito a mettere a frutto tutto il proprio potenziale. Per questo, ci sarà da lavorare in vista della giornata di domani, importante sia per le qualifiche che la Sprint Race, considerati i punti mondiali in palio.

A commentare tutto questo è stato Davide Tardozzi, Team Manager della Ducati: “Pecco purtroppo non è riuscito a sfruttare al meglio il primo time-attack, perché non è stato preciso nel t-4. Nel suo secondo tentativo, una bandiera gialla gli ha impedito di completare un giro molto veloce che lo avrebbe proiettato molto più avanti dell’ottavo posto finale“, ha commentato Tardozzi.

“Sono comunque confortato dall’ottimo passo gara che ha espresso con le medie, che saranno le gomme della Sprint Race di domani, vedremo poi per la domenica. Ha un bel ritmo e quindi sono arrivate buone indicazioni“, ha concluso il Team Manager della Ducati.

Foto: MotoGP.com Press