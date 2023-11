MotoGP, la caduta di Jorge Martin nelle qualifiche a Sepang – VIDEO

Nella primissima mattina italiana si sono svolte sul circuito di Sepang le qualifiche valide per il GP della Malesia, diciottesima tappa del Motomondiale 2023 di MotoGP, terminate con la Pole Position ottenuta da Francesco Bagnaia, piazzatosi in prima fila precedendo il diretto avversario per la lotta al titolo, Jorge Martin.

Proprio il talento iberico ha dovuto rinunciare al tentativo di strappare la pole a causa di una caduta inaspettata arrivata nelle battute finali della Q2. Nello specifico “Martinator” è rimasto tradito dalla curva 4, scivolando poi sulla ghiaia.

Successivamente, nella Sprint Race, Martin ha approfittato delle prestazioni in calo della moto di Bagnaia, scippando una preziosa seconda posizione proprio davanti al rivale rosicchiandogli così due, preziosissimi, punti in ottica classifica.

Rivediamo la caduta di Jorge Martin durante le qualifiche.

IL VIDEO DELLA CADUTA DI JORGE MARTIN DURANTE LE QUALIFICHE A SEPANG





Foto: LaPresse