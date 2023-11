MotoGP, Bagnaia ha incassato il colpo: in crisi dopo il sorpasso subito da Martin nella Sprint Race

Per la settima Sprint Race consecutiva (da Misano in poi), Jorge Martin ha sconfitto Francesco Bagnaia guadagnando punti fondamentali nella corsa al titolo 2023 in MotoGP. Martinator si è confermato praticamente inattaccabile nella mini-gara del sabato anche a Lusail, centrando il sesto successo nelle ultime sette Sprint (oltre ad un 2° posto in Malesia) e avvicinandosi a -7 dalla vetta del Mondiale.

I due rivali partivano in seconda fila e sono arrivati al contatto (leggero e senza conseguenze) già alla staccata di curva 1, per poi incrociarsi nuovamente nel corso del secondo giro quando lo spagnolo del Team Pramac ha infilato il pilota italiano del Team Factory Ducati con un attacco deciso all’interno di curva 10, portando Pecco fuori traiettoria e prendendosi la terza posizione per poi lanciarsi all’inseguimento della coppia di testa.

Il campione del mondo in carica non è riuscito a reagire al sorpasso del suo avversario diretto nella generale, cedendo il passo anche a Fabio Di Giannantonio e perdendo terreno dai primi quattro proprio nella fase decisiva della corsa. Bagnaia si è avvicinato alla top3 solo nel finale, resistendo al forcing dell’Aprilia di Maverick Viñales ma non avendo mai la chance di affondare un attacco su Alex Marquez e Luca Marini.

Prestazione sottotono da parte del torinese, chiamato ad una risposta immediata domani nel Gran Premio che assegna punteggio pieno. La prima guida del team ufficiale Ducati è abituato a salire di colpi nella gara lunga, grazie ad una gestione delle gomme intelligente che fa la differenza sulla lunga distanza, anche se non sarà semplice contrastare un Martin così affamato e in palla.

Credit: MotoGP.com Press