MotoGP, Francesco Bagnaia: “Mi girano le palle, il passo per vincere domani c’è”

Una prestazione decisamente anonima quella di Francesco Bagnaia al termine della Sprint Race del GP del Qatar. A Lusail il leader della classifica iridata non è andato oltre il quinto posto, nella gara che è stata vinta dal suo rivale principale in campionato, lo spagnolo Jorge Martin.

Non ha nascosto la propria frustrazione Pecco ai microfoni di Sky Sport: “E’ una situazione molto difficile da valutare perché, dopo un week end in cui non avevamo quasi messo mano alla moto per il setting, sono arrivato alla gara di oggi e le sensazioni erano completamente diverse. Mi girano le palle, c’è poco da dire“, l’ammissione di Bagnaia.

“Stamattina avevo girato con gomme usate più forte di oggi nella Sprint, dopo pochi giri. C’è qualcosa che non è andato e perdere dei punti così mi scoccia. Comunque, vediamo domani. Solitamente, sulla lunga distanza riusciamo a fare la differenza. Il passo gara c’è, dovrò dimostrarlo. Non resta che partire forte e imporre il mio ritmo“, i propositi di Pecco.

Il centauro nostrano ha poi valutato la toccata che c’è stata con Martin al via: “E’ un bene che l’abbia fatto lui perché così avrò modo di rispondere quando sarà necessario“, il guanto di sfida lanciato dal piemontese.

Foto: Valerio Origo