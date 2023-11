MotoGP, Bagnaia ‘graziato’: si era chiusa la vena dopo il sorpasso subito da Di Giannantonio

La sfida iridata tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin continua a vivere sulle montagne russe e quest’oggi abbiamo assistito ad un ulteriore colpo di scena, che inverte nuovamente l’inerzia e proietta il pilota italiano ad un passo dal secondo titolo consecutivo in MotoGP. Pecco potrà gestire infatti un margine di 21 punti su Martinator nel round finale di Valencia (con 37 punti in palio tra Sprint e gara).

Il Gran Premio del Qatar 2023 è stato caratterizzato dalle enormi difficoltà di Martin, oltremodo penalizzato (sin dalla partenza) da un evidente problema tecnico alla gomma posteriore che lo ha fatto sprofondare progressivamente a centro griglia per un decimo posto conclusivo davvero deludente e devastante per le sue residue chance di giocarsi il Mondiale.

Bagnaia ha avuto il merito di cogliere la palla al balzo, riscattando l’opaca Sprint Race del sabato e mettendosi al comando delle operazioni già allo start, per poi scremare il gruppo con un ritmo costante e incisivo. L’unico in grado di rimanere in scia è stato Fabio Di Giannantonio, attualmente senza contratto per il 2024, che ha rotto gli indugi a quattro giri dal termine passando il torinese e prendendosi la leadership del GP.

Il romano del Team Gresini, in stato di grazia quest’oggi sulla sua Ducati GP22, ha sfruttato successivamente un grave errore di valutazione del suo avversario per involarsi in solitaria verso il primo trionfo della carriera nella classe regina del Motomondiale. Un errore che poteva costare carissimo a Pecco, protagonista di una staccata fuori misura in cui ha rischiato di centrare in pieno “Diggia” (ha evitato l’impatto per pochi centimetri, rialzando la moto in curva 1) e quindi di cadere, buttando via 20 punti in un colpo solo. Fortunatamente il piemontese del Team Factory Ducati aveva accumulato un vantaggio enorme sul gruppo inseguitore ed il suo lungo non ha provocato la perdita di una o più posizioni, risultando sostanzialmente irrilevante.

Credit: MotoGP.com Press