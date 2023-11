MotoGP, cambia la griglia di partenza! Bagnaia parte in pole a Valencia, chi è stato penalizzato

Colpo di scena incredibile a meno di due ore dalla partenza dell’ultimo gran premio della stagione di MotoGp a Valencia. Una decisione dei giudici di gara ha portato Francesco Bagnaia nella posizione migliore possibile per potersi giocare il secondo titolo mondiale a causa della penalizzazione di Maverick Viñales: dalla pole position.

Ma andiamo con ordine. Il centauro dell’Aprilia aveva conquistato la partenza dalla prima casella della griglia nella Q2 di ieri, ma ha buttato tutto alle ortiche questa mattina nel Warm-Up. La sua RS-GP ha iniziato ad accusare alcuni problemi meccanici fumando in maniera vistosa; i commissari gli hanno immediatamente sventolato la bandiera nera con punto arancio, che invita a lasciare subito la pista per non perdere liquidi sul tracciato.

Viñales ha però proseguito verso la pitlane, per riportare la moto nei box evitando di rimanere sulle traiettorie. Non gli è però servita questa cura, con lo steward panel che ha optato per la penalizzazione di tre posizioni in griglia, facendolo così slittare al quarto posto e regalando di fatto la pole position a Pecco Bagnaia.

Al suo fianco in prima fila ci saranno Johann Zarco, compagno di squadra di Martin in Ducati Pramac, e Jack Miller con la sua KTM. Non cambia invece la posizione dell’iberico, che ha 14 punti da recuperare: sesto posto era, e sesto posto è rimasto per lui.

GRIGLIA DI PARTENZA GP VALENCIA MOTOGP 2023

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Johann Zarco (Ducati)

3. Jack Miller (KTM)

4. Maverick Vinales (Aprilia) *Penalizzato di tre posizioni in griglia.

5. Brad Binder (KTM)

6. Jorge Martin (Ducati)

7. Marco Bezzecchi (Ducati)

8. Alex Marquez (Ducati)

9. Marc Marquez (Honda)

10. Raul Fernandez (Aprilia)

11. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

12. Aleix Espargarò (Aprilia)

13. Augusto Fernandez (KTM)

14. Enea Bastianini (Ducati)

15. Fabio Quartararo (Yamaha)

16. Takaaki Nakagami (Honda)

17. Luca Marini (Ducati)

18. Pol Espargarò (KTM)

19. Franco Morbidelli (Yamaha)

20. Alex Rins (Honda)

21. Lorenzo Savadori (Aprilia)

