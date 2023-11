MotoGP, a che ora la gara del 26 novembre: programma GP Valencia 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Domani, domenica 26 novembre, il circuito Ricardo Tormo di Valencia ospiterà il Gran Premio della Comunità Valenciana 2023, ultimo atto stagionale del Motomondiale. In Moto3 e Moto2 il titolo è già stato assegnato rispettivamente a Jaume Masià e Pedro Acosta, mentre la sfida iridata in MotoGP tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin si deciderà proprio nel weekend conclusivo del campionato.

Le qualifiche della classe regina si sono concluse con la pole position di Maverick Viñales sull’Aprilia davanti alle Ducati di Bagnaia e Johann Zarco. In seconda fila troviamo invece le KTM ufficiali di Jack Miller e Brad Binder, oltre alla Ducati Pramac di Martin, mentre scatteranno dalla terza fila dello schieramento Marco Bezzecchi ed i fratelli Alex e Marc Marquez.

Le tre gare del Motomondiale a Valencia verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. Sarà inoltre possibile vedere tutte le corse domenicali in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 14.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP VALENCIA MOTOGP 2023

Domenica 26 novembre

Ore 10.40 Warm-up MotoGP a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.00 Gara Moto3 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.15 Gara Moto2 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Gara MotoGP a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Diretta streaming: Sky Go, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 14.00, di Moto2 alle 15.15 e di MotoGP alle 17.00.

