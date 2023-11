Milano-Stara Pazova, orario Champions League volley e dove vederla in tv: programma, canale, streaming

Oggi giovedì 9 novembre (ore 20.00) si gioca Milano-Stara Pazova, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La formazione menerghina scenderà in campo di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud per fare il proprio debutto stagionale nella massima competizione europea. Le padrone di casa incroceranno la poco quotata compagine serba, che sulla carta non dovrebbe creare particolari grattacapi.

Salvo un possibile turnover, considerando la modesta caratura dell’avversaria, Milano si affiderà soprattutto all’opposto Paola Egonu, alla palleggiatrice Alessia Orro, alla schiacciatrice Myriam Sylla e al libero Brenda Castillo. Sulla carta dovrebbe essere un impegno particolarmente agevole per la compagine guidata da coach Marco Gaspari, reduce da due sconfitte contro Conegliano tra Supercoppa Italiana e Serie A1. L’Allianz Vero Volley è pronta per questa nuova avventura, con l’auspicio di arrivare a giocare le fasi calde.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Stara Pazova, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Euro Volley Tv e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Giovedì 9 novembre

Ore 20.00 Allianz Vero Volley Milano vs Jedinstvo Stara Pazova – Diretta streaming su Euro Volley Tv

PROGRAMMA MILANO-STARA PAZOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Valerio Origo