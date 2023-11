Calendario Cup of China 2023: programma, orari, tv, streaming, Grand Prix pattinaggio artistico

Dopo la parentesi in terra transalpina il Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico fa tappa in oriente con il grande ritorno della Cup Of China, quarta tappa del circuito in programma a Chongqing dal 10 al 12 novembre.

Sarà come sempre un appuntamento estremamente interessante, complice la partecipazione di tanti big della disciplina e di esponenti d’alto profilo della Nazionale italiana. La gara più interessante e imprevedibile potrebbe essere quella delle coppie d’artistico, dove debutteranno Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini in un contesto tutt’altro che facile. Gli azzurri infatti dovranno fronteggiarsi non solo con Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, già vincitori a Skate Canada, ma anche con i tedeschi Annika Hocke-Robert Kunkel, trionfatori a Skate America, e con il team di casa di nuova formazione composto dalla super veterana Cheng Peng e Lei Wang. Seconda prova di seguito poi per Anna Valesi-Manuel Piazza.

In campo maschile spazio al detentore del titolo iridato Shoma Uno, pronto a debuttare nella rassegna itinerante trovandosi al cospetto di un avversario ostico come il francese Adam Siao Him Fa che al Grand Prix de France ha scavalcato per la prima volta in carriera l’altissima quota di 300 punti. Prevista poi la presenza di Gabriele Frangipani, motivato a fare bene dopo una buona pre season. Da citare poi Loena Hendrickx, intenzionata a strappare il pass per le Finali dopo il primo posto di Skate America, la nipponica Mai Mihara e Piper Gilles-Paul Poirier, favoritissimi nella danza.

Tutte le gare del Grand Prix di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente su Discovery Plus. Per la Cup Of China è inoltre prevista un’ampia programmazione sui canali lineari Eurosport 1,2. Previsti inoltre anche dei collegamenti in differita da parte di RAI Sport+HD (palinsesto in via di definizione). Di seguito il programma completo.

CUP OF CHINA 2023: PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 10 novembre

8:30-9:50 Rhythm dance danza sul ghiaccio

10:10-11:40 Short program individuale femminile

12:00-13:00 Short program individuale maschile

14:50-15:00 Short program coppie d’artistico

Sabato 11 novembre

7:30-9:10 Free dance Danza Sul ghiaccio

9:30-11:17 Free program individuale femminile

11:40-13:30 Free program individuale maschile

13:50:15:00 Free program coppe d’artistico

CUP OF CHINA 2023: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta Tv: Eurosport 2: tutte le gare del venerdì; Eurosport 1 free dance, free program uomini,

Diretta Streaming: integrale su Discovery+, Sky Go, DAZN (per le gare in programmazione sui canali lineari di Eurosport)

Foto: Valerio Origo