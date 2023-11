Milano-Conegliano in tv oggi: orario, programma, streaming, A1 volley femminile

Oggi domenica 5 novembre (ore 16.00) si gioca Milano-Conegliano, match valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Al Mediolanum Forum di Assago, dove la società meneghina ha eccezionalmente deciso di giocare lasciando l’Allianz Cloud, si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante, equilibrato e assolutamente da non perdere. Si fronteggiano le formazioni che si sono date battaglia nelle ultime finali di Coppa Italia, Scudetto e Supercoppa Italiana, sempre vinte dalla compagine veneta.

Entrambe le squadre hanno vinto i primi quattro incontri disputati in campionato, ma le Pantere sono a punteggio pieno (12) mentre le lombarde sono ferme a quota 11. Le due compagini sono all’inseguimento della capolista Novara, in testa a 15 punti con un incontro disputato in più. Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono reduci dal successo infrasettimanale nel big match contro Scandicci, mentre il sestetto di Marco Gaspari ha regolato Bergamo.

L’attesa è per lo scontro diretto interno tra i due opposti: Milano farà leva sulla grande ex Paola Egonu, chiamata a fronteggiare Isabelle Haak. Le padrone di casa saranno guidate da Alessia Orro, sperando di recuperare Myriam Sylla. Le ospiti avranno dalla loro anche la qualità delle schiacciatrici Kelsey Robinson e Kathryn Plummer oltre che alla palleggiatrice Joanna Wolosz e alle centrali Sarah Fahr, Federica Squarcini e Marina Lubian.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Conegliano, match valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Domenica 5 novembre

Ore 16.00 Allianz Vero Volley Milano vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MILANO-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Valerio Origo