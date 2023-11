Maratona New York 2023 oggi in tv: orario, programma in chiaro, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 5 novembre va in scena la Maratona di New York. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è la 42 km più prestigiosa, famosa, importante e affascinante al mondo. Le donne scatteranno alle ore 14.00 italiane, mentre gli uomini partiranno alle ore 15.05 (si parla dei professionisti, poi a seguire toccherà a tutti i vari amatori, divisi in “ondate” in base ai rispettivi personali). Circa 50.000 podisti gremiranno il Ponte di Verrazzano e cercheranno di raggiungere Central Park.

L’Italia si affiderà al suo unico professionista in gara tra i circa 2.400 runners impegnati nella metropoli statunitense. Iliass Aouani cercherà di mettersi in bella mostra dopo aver siglato il record italiano a Barcellona durante la primavera. L’azzurro proverà a emulare Eyob Faniel, che un paio di anni fa riuscì ad agguantare un prezioso terzo posto. I favoriti sul fronte maschile sono Tamirat Tola, Shura Kitata e Abdi Nageeye. Tra le donne, invece, riflettori puntati su Brigid Kosgei, Letesenbet Gidey, Peres Jepchirchir, Edna Kiplagat.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di New York 2023. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 16.00 e a seguire su Rai 2; in diretta tv integrale su Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono indietro sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO MARATONA NEW YORK YORK 2023

Domenica 5 novembre

Ore 14.40 Maratona New York 2023, partenza gara femminile (professioniste) – Diretta tv su RaiSportHD, Rai 2 (dalle 16.00), Eurosport 1

Ore 15.05 Maratona New York 2023, partenza gara maschile (professionisti) – Diretta tv su RaiSportHD, Rai 2 (dalle 16.00), Eurosport 1

PROGRAMMA MARATONA NEW YORK 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 14.40 alle ore 16.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA MARATONA NEW YORK 2023

Iliass Aouani è l’unico professionista al via. Complessivamente ci saranno 2.368 italiani ai nastri di partenza.

Foto: Lapresse