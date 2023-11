Maratona New York 2023: le favorite. Jepchirchir, Obiri, Lokedi e Kosgei: un parterre da brividi per la vittoria

La Maratona di New York andrà in scena domenica 5 novembre. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è la 42 km più prestigiosa, famosa, importante e affascinante al mondo. Le donne partiranno alle ore 14.40. Circa 50.000 podisti gremiranno il Ponte di Verrazzano e cercheranno di raggiungere Central Park. Diamo uno sguardo nel dettaglio alle grandi favorite della vigilia.

Per la prima volta nella storia la Campionessa Olimpica in carica, la vincitrice dell’ultima Maratona di Boston e trionfatrice dell’ultima trionfatrice nella Grande Mela si daranno battaglia a New York. La kenyana Peres Jepchirchir tornerà in scena dopo il sigillo del 2021 e proverà a migliorare il terzo posto ottenuto a Londra in primavera, mentre la sua connazionale Hellen Obiri insegue la seconda affermazione nella terza uscita in carriera sulla distanza.

L’altra kenyana Sharoni Lokedi proverà a confermarsi sul trono e ci sarà anche la connazionale Brigid Kosgei, argento a cinque cerchi. L’eterna Edna Kiplagat, già Campionessa Mondiale e capace di imporsi in tre Major (Boston, Londra, New York), potrebbe essere un’outsider insieme all’etiope Letesenbet Gidey (primatista mondiale di 10.000 metri e mezza maratona). Proveranno a dire la loro anche le statunitensi Moly Huddle (terza nel 2016) e Kelly Taylor.

Foto: Lapresse