ATP Parigi-Bercy 2023, Andrey Rublev sarcastico: “Grazie per la splendida programmazione!”

Cedric Pioline dovrà prendere nota della situazione. Le lamentele sulla gestione del Masters1000 di Parigi-Bercy, coincise soprattutto con la decisione di Jannik Sinner di ritirarsi per l’impossibilita di recuperare dal successo contro Mackenzie McDonald al confronto con Alex de Minaur, sono in numero crescente.

Come è noto, Casper Ruud e Stan Wawrinka hanno fatto sentire la loro voce rispetto al caso dell’altoatesino, con il norvegese che ironicamente ha riservato degli applausi all’organizzazione e all’ATP via social per l’orario in cui è stata disputata la partita e il poco tempo di recupero dato a Jannik per affrontare de Minaur.

Ricordiamo che l’incontro con McDonald era terminato alle 02.37 del mattino e teoricamente Sinner si sarebbe dovuto presentare in campo non prima delle 17.00. Tempi dopo il match, chiaramente, dilatati tra impegni con la stampa e tutto quello che si può immaginare nella routine di un atleta.

Da questo punto di vista è arrivata anche la solidarietà della Ptpa, dopo che uno degli attivisti Vasek Pospisil aveva citato quanto accaduto a Sinner, rapportando il tutto alla propria esperienza. L’associazione dei giocatori alternativa all’ATP, fondata da Novak Djokovic, ha preso una posizione chiara sulla necessità di affrontare la questione della programmazione degli incontri.

Ultimo episodio della serie quanto accaduto al russo Andrey Rublev, che ieri ha terminato oltre le 01.00 notturne il match contro de Minaur, e oggi sarà in campo non prima delle 17.00 contro Djokovic nella seconda semifinale. Il messaggio del russo è stato inequivocabile: “Dovrò cenare, i massaggi per il recupero, non so a che ora andrò a dormire, forse alle 5 del mattino. Follia, grazie all’ATP per la splendida programmazione!”

La polemica sugli orari fa la sua inaspettata comparsa anche nell’intervista a Rublev a fine partita. pic.twitter.com/77XWdEKJjA — TeIegrammiDiTennis (@TelDiTen) November 4, 2023

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI