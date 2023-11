LIVE Italia-Svezia, Europei curling femminile 2023 in DIRETTA: c’è la semifinale, le azzurre ci provano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia, semifinale degli Europei di curling femminile 2023. Le azzurre hanno concluso al secondo posto il Round Robin, con un bilancio di 7 vittorie e 2 sconfitte. Nel penultimo atto di questo torneo le italiane affronteranno la Svezia, terza con un saldo di 6-3.

La formazione italiana è certa di eguagliare, almeno, il risultato di 12 mesi fa: lo scorso anno le azzurre hanno concluso al 4 posto, avendo perso la finalina per il terzo posto contro la Scozia. In questo torneo l’Italia, rappresentata da Stefania Costantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Mathis, ha esordito con una sconfitta con la Germania, per poi inanellare una serie di 7 vittorie consecutive, conquistando la qualificazione aritmetica per la semifinale. Questa mattina le italiane si sono arrese alla Svizzera nello scontro diretto per il primo posto.

La Svezia ha strappato il pass per le semifinali questa mattina vincendo agevolmente contro la Turchia. Le scandinave hanno avuto la meglio per 10-3, conquistando il terzo posto finale nel Round Robin, davanti alla Norvegia. In questo torneo le svedesi hanno perso contro Svizzera, 8-4, Scozia, 9-7, ed Italia, 9-8.

La semifinale tra Italia e Svezia degli Europei di curling femminile, in corso ad Aberdeen, andrà in scena alle 20.00 italiane, le 19.00 locali.

