Basket, Trento rischia grosso, ma Ellis regala la vittoria sull’Aris Salonicco in EuroCup

Si è conclusa alla Il T Quotidiano Arena la sfida valevole per la nona giornata dell’EuroCup di basket e in campo sono scesi i padroni di casa del Dolomiti Energia Trento e i greci dell’Aris Salonicco. Le due formazioni erano appaiate in classifica, con tre vittorie e cinque sconfitte, ed erano a caccia di un successo per non veder scappare via la zona qualificazione. Ecco come è andata.

Primo quarto che va inizialmente a strappi, con l’Aris che trova i primi due canestri del match, poi Trento risponde con un parziale di 7-0 firmato Hubb. Nuovo 4-0 per gli ospiti per il 7-8 e da quel momento le due formazioni si alternano al comando, senza più trovare un break netto e si arriva alla fine del tempo in perfetto equilibrio sul 17-17, con 6 punti per Hubb ed Ellis in casa Trento. Parte bene la squadra di casa a inizio secondo quarto, con un parziale di 7-0 che vale il +5 dopo 3 minuti di gioco. Come nel primo periodo, però, arriva il controparziale dell’Aris che recupera e passa avanti a metà quarto. E come nei primi 10 minuti dopo i due strappi si torna a lottare punto a punto e si va al riposo lungo sul 32-32.

Come nei primi due periodi, anche il secondo tempo vede una delle due formazioni provare l’allungo. È Trento che spinge con Biligha, Grazulis e Baldwin che mettono a segno un parziale di 15-2. Questa volta lo strappo è deciso e l’Aris non riesce a rispondere come nel primo tempo. Gli ospiti accorciano fino al -6, con Trento che sbaglia molto, ma poi si bloccano nuovamente i greci e Trento può andare all’ultimo stop avanti 53-43. I ragazzi di Paolo Galbiati possono gestire il vantaggio nella prima metà dell’ultimo quarto, toccando anche il +15. A cavallo di metà quarto, però, l’Aris ha una nuova fiammata e ricuce quasi completamente lo strappo, tornando sul -4. E dopo il timeout chiamato da Trento arriva la tripla di Ronnie per il -1 che riapre i giochi. Trento si sblocca con Baldwin, ma una banale palla persa da Biligha regala un punto a Salonicco, a -2 con meno di un minuto da giocare. Due liberi sbagliati da Kalogiros salvano Trento, ma anche Grazulis non trova il canestro dalla lunetta e a 4” dalla sirena Ronnie fa 2/3 ai liberi e pareggia i conti. Ma le emozioni non sono finite e quasi sulla sirena è Ellis a buttarsi dentro e trovare il canestro della vittoria per 69-67.

TOP SCORER

Trento – Baldwin 15, Ellis 10, Hubb 10, Grazulis 10

Salonicco – Ronnie 24, Katsivelis 9, Silvio 8

Credits: Ciamillo