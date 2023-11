Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League importanti successi per Val Pusteria e Bolzano

Sei incontri in programma nella serata di ICE Hockey League 2023-2024 con due squadre italiane impegnate sul ghiaccio. Val Pusteria ha centrato il successo per 2-1 in casa del Klagenfurt. Gli altoatesini sbloccano il punteggio già nel primo periodo dopo soli 4:01 minuti, grazie a Mantlinger su assist di Frycklund. Pareggio dei padroni di casa austriaci al 17:34 con Mursak in power-play su assist di Postma, quindi i gialloneri vanno a segno con Petan al 37:29 su assist ancora di Frycklund per il 2-1 finale.

Bolzano vince 4-2 contro Innsbruck. Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, gli Squali austriaci sbloccano il punteggio grazie a Green al 20:34 su assist di Mackin. Pareggio dei Foxes con Halmo in power-play al 37:00 su assist di Gazley, prima del 2-1 messo a segno dallo stesso attaccante statunitense al 44:18 su assist di Halmo. Proprio Halmo realizza la rete del 3-1 in power-play al 52:10, prima che Innsbruck accorci sul 3-2. Nel finale gli altoatesini chiudono i conti ancora con Gazley al 58:29 su assist di Halmo per il 4-2 conclusivo.

Negli altri match, i Black Wings Linz superano il Voralberg con il punteggio di 7-2, quindi i Graz99ers hanno la meglio su Fehervar per 6-4, mentre il Red Bull Salisburgo stende l’HK Olimpia Lubiana con il punteggio di 4-1. Nell’ultima sfida tutta austriaca, il Villach torna al successo e mette ko i Vienna Capitals per 6-3.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2023-2024

1 Steinbach Black Wings Linz 22 12 4 2 4 76 46 +30 44

2 EC Red Bull Salzburg 21 12 4 3 2 60 47 +13 44

3 Hydro Fehervar AV 19 21 13 7 1 0 80 61 +19 41

4 EC iDM Wärmepumpen VSV 21 11 5 3 2 75 60 +15 41

5 EC-KAC 22 11 7 2 2 77 51 +26 39

6 HC Pustertal Wölfe 22 11 8 1 2 66 58 +8 37

7 HCB Südtirol Alperia 21 9 9 3 0 54 52 +2 33

8 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 20 7 7 3 3 53 54 -1 30

9 BEMER Pioneers Vorarlberg 21 8 10 1 2 67 70 -3 28

10 HK SZ Olimpija 22 6 12 2 2 56 69 -13 24

11 spusu Vienna Capitals 22 4 13 3 2 55 83 -28 20

12 Migross Supermercati Asiago Hockey 20 4 10 2 4 43 73 -30 20

13 Moser Medical Graz99ers 21 2 14 2 3 35 73 -38 13

