LIVE Sci alpino, Discesa Zermatt-Cervinia 2023 in DIRETTA: la neve darà una tregua?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa di Zermatt/Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista denominata “Gran Becca” vedremo finalmente azione per quanto riguarda il Circo Bianco al maschile?

Dopo la cancellazione del gigante di Soelden, e della prima discesa prevista nella giornata di ieri, oggi si riprova. Il via sarà fissato alle ore 11.30 e, se il meteo darà tregua, sancirà anche il via ufficiale della stagione. L’attesa è davvero notevole e queste continue cancellazioni non fanno che aumentare la voglia di vedere un po’ di azione.

La situazione, tuttavia, non è semplice. La tanta neve caduta nei giorni scorsi ha rovinato i piani degli organizzatori che, giova ricordarlo, hanno cancellato anche le due ultime prove in programma. In caso, finalmente, si potrà partire, vedremo gli italiani pronti a vendere cara la pelle. Dominik Paris guiderà la pattuglia azzurra che comprenderà anche Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca e Benjamin Alliod. I grandi favoriti, come sempre, saranno Aleksander Aamodt Kilde, Marco Odermatt e Vincent Kriechmayr.

La discesa di Zermatt/Cervinia scatterà alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco al maschile. Buon divertimento!

