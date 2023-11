LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 70-83, Eurolega basket in DIRETTA: l’Armani cade in casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.27 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.25 Lo Zalgiris Kaunas si impone al “Forum” grazie ai 20 punti di Edgaras Ulanovas. Per l’Olimpia Milano (top-scorer Shavon Shields con 21) arriva dunque un nuovo stop dopo quello con Pistoia in campionato.

FINISCE QUI!

70-83 Penetrazione di Dimas che alza la parabola.

70-81 Piazzato di Shields dalla lunetta.

68-81 Due liberi di Ulanovas.

68-79 Assist di Tonut peer il layup di Mirotic, 45″ sul cronometro.

66-79 Tripla di Smits che scrive probabilmente la parola fine sulla partita.

Possesso Milano che deve provare a recuperare dieci punti in 2’26”.

Super stoppata di Tonut su Evans in campo aperto.

66-76 Tripla di Evans su una rotazione incomprensibile della difesa di Milano.

66-73 2/2 per lo statunitense con passaporto danese.

Liberi per Shavon Shields.

64-73 Evans riporta a +9 lo Zalgiris.

64-71 Piazzato di Hall.

62-71 Birutis rimpingua il bottino lituano con 5’05” da giocare.

62-69 Sbaglia Birutis poi Tonut va a schiacciare dopo una lunga rimessa.

60-69 Birutis si appoggia al tabellone trovando anche il fallo di Voigtmann.

60-67 TONUT DA TRE!

57-67 Birutis con il semi-gancio dal pitturato.

57-65 TRIPLA di Hall.

54-65 Dimsa da tre, 7’10” da giocare.

54-62 Melli si appoggia al tabellone.

52-62 Tripla di Smits.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

52-59 Penetrazione di Ulanovas che si appoggia al vetro.

52-57 SHIELDS DA TREEE!

49-57 Tripla di Smits.

49-54 2/2 per l’ex Brose Bamberg e Oklahoma Thunder.

Fallo di Evans che manda Hall in lunetta.

47-54 TRIPLA DI MIROTIC! Milano a -7, 2’39” da giocare nel terzo quarto, squadre in bonus.

44-54 Assist di Lo per la schiacciata di Hines.

42-54 Tripla di Smits.

42-51 SHIELDS DA TRE! Milano torna sotto la doppia cifra di svantaggio con 5’16” da giocare nel terzo quarto.

39-51 Ulanovas realizza dopo il rimbalzo offensivo.

39-49 TRIPLA DI SHIELDS!

36-49 Dentro il libero aggiuntivo.

36-48 Penetrazione di Evans che realizza subendo il fallo di Shields.

36-46 Evans da tre, 7’37” da giocare nel terzo quarto.

36-43 TRIPLA DI MIROTIC! L’ex Barcellona prova a dare la scossa all’Olimpia.

33-43 Hines si appoggia al vetro dopo il rimbalzo.

31-43 Schiacciata di Smits.

31-41 E’ regolare la stoppata di Hayes.

33-41 Stoppata irregolare di Hayes su Hines, challenge della panchina lituana.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.23 Brutto secondo quarto dell’Olimpia Milano che subisce un parziale di 12-23 andando a riposo sotto di 11 con lo Zalgiris, nella ripresa gli uomini di Messina dovranno cercare di invertire la rotta, specie da tre, dove pesa un fino a qui mortificante 1/12. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

0/2 Birutis.

Fallo di Hall che manda in lunetta Birutis con 2″ sul cronometro.

31-41 Due liberi di Maodo Lo.

29-41 Tripla di Hayes.

29-38 2/2 Mirotic, 1’30” sul cronometro, squadre in bonus.

Mirotic potrà interrompere l’emorragìa dalla lunetta.

27-38 Hayes si appoggia al tabellone, parziale aperto di 9-0 Zalgiris.

27-36 Rimbalzo offensivo Zalgiris, transizione e schiacciata di Butkevicius.

27-34 Tripla di Evans, time out Messina sul massimo vantaggio di Zalgiris (+7).

0/2 Melli.

Fallo di Dimsa che manda in lunetta Melli.

27-31 Penetrazione di Evans.

27-29 Due liberi di Mirotic.

25-29 Hayes lavora bene nel pitturato.

25-27 Piazzato di Shields, 4’50” per chiudere il primo tempo, 4-3 i falli.

23-27 Dentro il libero supplementare.

23-26 Ulanovas trova il canestro con fallo.

23-24 Piazzato dall’angolo di Butkevicius, time out che arriva dalla panchina dell’Olimpia Milano.

23-22 Poythress con il semi-gancio, 6’50” da giocare prima dell’intervallo lungo.

21-22 Penetrazione di Butkevicius che si appoggia al tabellone.

21-20 Smits alza la parabola dopo un recupero.

21-18 Anche Poythress si iscrive al tabellino del match.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

19-18 1/2 Hall.

Viaggio in lunetta per Devon Hall.

18-18 Schiacciata di Birutis.

18-16 TRIPLA DI HALL! Olimpia avanti.

Possesso Olimpia con 57″ per chiudere il primo quarto di gara.

15-16 2/2 per l’ex Barcellona e Milwaukee Bucks.

Fallo di Dimsa sulla partenza di Mirotic, Zalgiris in bonus, liberi.

13-16 1/2 Lo.

Time out che arriva dalla panchina di Ettore Messina.

Fallo di Ulanovas che manda in lunetta Maodo Lo.

12-16 Tripla troppo comoda di Ulanovas, 2’29” sul cronometro.

12-13 Voigtmann lotta a rimbalzo e riporta Milano a -1.

10-13 Tripla di Evans.

10-10 Shields ora ha la mano calda.

8-10 Hayes riporta avanti lo Zalgiris.

8-8 Shields si crea il tiro dal palleggio, 4’45” da giocare nel primo quarto, 3-3 i falli.

6-8 Due liberi di Ulanovas.

Fallo a rimbalzo di Voigtmann su Smits, rimessa in attacco Zalgiris.

6-6 Persa dell’Olimpia e Ulanovas realizza i punti numero 5 e 6 della sua serata.

6-4 Penetrazione di Shields che si appoggia al vetro.

4-4 Melli si iscrive al tabellino del match con un piazzato.

2-4 Ancora Ulanovas in penetrazione. 7’50” sul cronometro del primo quarto.

2-2 Piazzato di Voigtmann che mette dentro i primi due anche per l’Olimpia.

0-2 Penetrazione di Ulanovas che si appoggia al vetro per i primi due punti della serata.

SI PARTE!

20.29 Inno dell’Eurolega.

20.27 I QUINTETTI, MILANO: Lo, Melli, Shields, Mirotic, Voigtmann; ZALGIRIS: Evans, Smits, Butkevicius, Ulanovas, Hayes.

20.25 L’EA7 Armani Milano è reduce dalla sconfitta interna con il Monaco (66-72), così come lo Zalgiris che arriva in Italia dopo l’89-72 subìto per mano dell’Olympiakos.

20.20 Dieci minuti alla palla a due, in corso la presentazione delle squadre al “Mediolanum Forum” di Assago.

20.10 L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina va a caccia di un successo al Forum per risalire la china nella classifica dell’Eurolega.

20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas.

L’EA7 di coach Ettore Messina va a caccia di una vittoria davanti al proprio pubblico per cercare di risalire la china nella classifica di Eurolega. 4-6 il record dell’Olimpia, attualmente dodicesima e reduce dalla sconfitta interna con il Monaco al “Forum”. Milano è riuscita in ogni caso a portarsi ad una sola vittoria dalla zona playoff, chiusa dal Maccabi Tel Aviv con uno score di 5-5.

Zalgiris Kaunas protagonista di un percorso analogo a quello dell’Olimpia Milano in Europa fino a questo punto della stagione. La squadra di coach Kazys Maksvytis è inoltre anch’essa reduce da uno stop in Eurolega, 89-72 in Grecia sul parquet dell’Olympiakos che ha fatto seguito alla vittoria interna sul Bayern.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, undicesima giornata di andata della regular season di Eurolega. Palla a due prevista per le ore 20.30 al “Mediolanum Forum” di Assago. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

